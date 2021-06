In occasione della Giornata Mondiale degli Oceani, Razer annuncia una partnership con ClearBot, azienda specializzata nella pulizia dei rifiuti marini.

In linea con la roadmap decennale di sostenibilità #GoGreenWithRazer, la collaborazione rientra nell’iniziativa Green Investments di Razer, che mira a sostenere le startup focalizzate su ambiente e sostenibilità, fornendo loro strumenti e competenze per aiutarle a crescere.

Con circa 11 milioni di tonnellate di plastica che entrano negli oceani ogni anno, le aziende specializzate nella pulizia degli oceani sono spesso in difficoltà, a causa di tecnologie datate, costi elevati e poca efficienza.

Il team di ClearBot progetta robot che sfruttano l’AI-vision per identificare diversi tipi di rifiuti plastici marini e raccoglie informazioni su questi inquinanti negli oceani per proteggere la vita acquatica. I robot di ClearBot vengono impiegati per recuperare i rifiuti plastici marini, che vengono poi smaltiti in modo responsabile.

Siamo entusiasti di poter collaborare con una startup focalizzata sulla salvaguardia dell’ambiente. L’esclusiva AI di ClearBot e la tecnologia di machine learning avanzato consentiranno ai governi e alle organizzazioni di tutto il mondo di ampliare i loro sforzi di sostenibilità. Esortiamo altre startup innovative a contattare Razer per opportunità di collaborazione volte a rendere il mondo un posto più sicuro per le generazioni future”. Patricia Liu, Chief of Staff di Razer

Pulizia dei rifiuti marini con l’Intelligenza Artificiale

In virtù della partnership, ingegneri e progettisti di Razer hanno offerto tempo e competenze tecniche per aiutare a trasformare il prototipo di ClearBot in un prodotto scalabile e commerciabile. Sfruttando la vasta conoscenza e il know-how di Razer, ClearBot è stata in grado di evolvere il design del robot rendendolo più intelligente ed efficiente.

Il robot di nuova concezione e completamente automatizzato dispone di funzionalità di machine learning e AI all’avanguardia che possono rilevare la plastica marina nel raggio di due metri in acque agitate. Può raccoglierne fino a 250 kg in un solo ciclo ed è alimentato dall’energia solare.

L’approccio proattivo del team Razer nel risolvere i problemi legati all’inquinamento dei mari è stato estremamente illuminante. Siamo grati al team che ha offerto il proprio tempo per questo progetto. Con il nuovo modello siamo fiduciosi di ampliare le collaborazioni a livello globale per proteggere le acque marine, a partire da partner che includono operatori di porti in Asia e ONG che hanno già espresso interesse. Insieme a Razer, non vediamo l’ora di dare vita a un cambiamento positivo per il mondo. Sidhant Gupta, Chief Executive Officer di ClearBot

Per favorire la partecipazione attiva della community durante la Giornata Mondiale degli Oceani, ClearBot ha stabilito una call to action tramite il suo programma per raccogliere i dati sui rifiuti plastici marini. La community è incoraggiata a caricare sul sito web dell’azienda le foto dei rifiuti che si trovano in acque aperte. Il team di ricerca e progettazione di ClearBot aggiungerà queste informazioni al proprio database per migliorare l’algoritmo di AI di rilevamento dei rifiuti del robot.

Per saperne di più su ClearBot o partecipare al programma, visitare http://www.clearbot.org.

Per maggiori informazioni sul piano di sostenibilità decennale di Razer visitare qui.

Per maggiori informazioni su Green Investments di Razer visitare qui.

Sneki Snek ritorna con un nuovo traguardo raggiunto

Lo scorso marzo, Razer ha risposto alle richieste della community e ha rinnovato il suo impegno per il movimento #GoGreenWithRazer guidato dalla mascotte Sneki Snek.

In collaborazione con Conservation International, l’azienda ha esteso il suo obiettivo di protezione degli alberi dagli iniziali 100.000 esemplari a 1 milione. Sono 300.000 gli alberi salvati ad oggi e, per celebrare questo traguardo, Razer ha deciso di lanciare un nuovo articolo a tema Sneki Snek ogni 100.000 alberi salvati, fino al raggiungimento dell’obiettivo finale.

Con 300.000 alberi protetti, Razer ha ora lanciato due nuovi articoli. La Razer Sneki Snek Eye Mask ha un design imbottito con finitura vellutata per un comfort da sogno e un riposo indisturbato. Il Razer Sneki Snek Floor Rug protegge i pavimenti dall’usura quotidiana ed è realizzato con smorzatori di rumore per un movimento senza ostacoli della sedia. In linea con gli obiettivi di sostenibilità della mascotte Razer, sia la maschera che i tappetini sono realizzati con materiali riciclati al 100%.

Per invogliare e motivare i fan di Sneki Snek ad aiutare a salvare ancora più alberi, Razer ha anche svelato il prossimo prodotto che sarà lanciato quando sarà tagliato il traguardo di 400.000 alberi: Razer Sneki Snek Slippers.

La calzatura morbida e soffice assicura che ogni passo fatto sia verso un mondo più sostenibile. Disponibili esclusivamente su Razer.com, il ricavato di ogni articolo di merchandising Sneki Snek venduto andrà a Conservation International e contribuirà a salvare 10 alberi.

Per maggiori informazioni, visitare https://www.razer.com/campaigns/sneki-snek

Rimani aggiornato su offerte lampo ed errori di prezzo, seguici su Telegram!