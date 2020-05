Razer Opus – La nuova eccelleza del sound Wireless

Ormai lo sapete, noi di Techzilla.it amiamo le cuffie e specialmente quelle Razer che ci accompagnano nelle nostre sessioni gaming.

Sono state presentate da poco le Razer Opus, le nuove cuffia wireless che racchiudono al loro interno tutte le ultime novità viste sulle cuffie gaming di alto livello.

Stiamo parlando della certificazione THX e dell’avanzato sistema Active Noise Cancellation per ottenere un suono cristallino, nitido e chiaro senza essere disturbati dalla realtà quotidiana.

Più sound, meno fastidi

Le Razer Opus offrono un sistema di Advanced Hybrid Active Noise Cancelling (ANC) per sopprimere il rumore esterno, con quattro microfoni ANC dedicati progettati per calibrare accuratamente un’ampia gamma di frequenze esterne e garantire un’esperienza di ascolto più pulita e genuina.

Così come la necessità di avere il suono esterno filtrato nel miglior modo, la qualità della riproduzione audio è fondamentale per offrire un suono ricco, armonioso e impeccabile.

Per questo motivo, le Razer Opus sono state sottoposte a centinaia di test formulati in modo scientifico per ottenere la certificazione THX, garantendo i più elevati standard audio possibili.

Peter Vasay, Head of THX Certification ha così commentato l’uscita di queste cuffie:

“Grazie alla stretta collaborazione con il team di progettazione delle Opus, siamo stati in grado di fornire input durante tutto il processo di sviluppo” “Il risultato sono delle cuffie wireless ad alte prestazioni che offrono un palcoscenico sonoro ricco e bilanciato, voce chiara e bassi profondi e d’impatto ottimizzati per musica, giochi e film”

Alle sue parole si aggiungono quelle di Alvin Cheung, Senior Vice President, Peripherals Business Unit di Razer:

“Nonostante possiamo vantare un’esperienza pluriennale nella realizzazione di cuffie per uno dei pubblici più esigenti al mondo, la progettazione delle Razer Opus ha richiesto un’attenta rivisitazione di ogni dettaglio” “Con le cuffie Razer Opus siamo in grado di offrire un’esperienza di ascolto in grado di soddisfare anche l’audiofilo più esigente, in qualsiasi ambiente”

Comfort e qualità tutte in un unico posto

Grazie ad un peso contenuto le Razer Opus, con i suoi cuscinetti auricolari e l’archetto in similpelle e gommapiuma, assicurano una vestibilità comoda e senza punti di pressione per lunghi periodi di utilizzo.

La batteria è un’altro punto forte delle Razer Opus, con le sue 25 ore di autonomia dichiarata,con l’ANC attivo, permettendo agli utilizzatori di godere di un’esperienza sonora per una giornata intera, con una massima qualità audio e nessun fastidio dall’esterno.

Alcune funzionalità aggiuntive, come il Quick Attention Mode, per ascoltare il mondo esteno, in caso di necessità, e un comodo ingresso analogico da 3,5 mm per la massima compatibilità del dispositivo grazie anche al utilissimo adattatore per aereo incluso nella confezione.

Razer Opus prezzo e disponibilità

Le Razer Opus sono già disponibili sia sul sito ufficiale del produttore a questo link ad un prezzo consigliato di 209,99 €.