Realme 8 5G sta per arrivare: l’evento di lancio è infatti già fissato per il prossimo 12 Maggio aLLE ORE 14:00 e per l’occasione avremo un ospite d’eccezione Antonio “Tony” Cairoli per sfidare la velocità di Realme 8 5G.Insieme ad essi verranno presentati anche Realme 8 e le nuove smart Buds Q2.

Antonio è un campione di motocross con già al suo attivo 9 titoli mondiali, 92 vittorie e oltre 170 podi. Antonio “Tony” Cairoliil 12 maggio sarà ambassador del primo evento italiano direalme che vedrà i riflettori puntati surealme8 5G, il primo smartphone conMediaTek Dimensity 700, processore 5G realizzato con processo produttivo a 7 nm, ad arrivare sul mercato europeo.

L’evento di lancio italiano si terrà in streaming il prossimo 12 maggio alle ore 14:00 sul canale YouTube o sulla pagina Facebook di realme, durante il quale verranno svelati anche i prezzi e le disponibilità sul mercato italiano di realme 8 5G e realme 8, oltre al nuovo accessorio AIoT Buds Q2.

Il pluricampione di motocrossTony Cairoli, ambassador dell’evento ha così commentato l’iniziativa:

“La velocità è nel mio DNA e, anche quando non sono in sella, punto a vivere in ogni occasione esperienze senza compromessi. Per questo mi affido solo a dispositivi che mi mandino ’su di giri’, proprio come la mia moto. Facendomi assaporare la velocità anche fuori dalla pista,realme8 5G è quindi il compagno ideale per me. Dai download di film e musica alla potenza estrema quando gioco, questo smartphone dà gas alle mie giornate anche quando non sono in moto. Sono davvero contento di collaborare con un brand giovane e pronto a osare comerealmeper far sperimentare a tutti l’ebbrezza di una velocità estrema ma accessibile, come quella direalme8 5G”

Scheda tecnica Realme 8 5G

Display : 6.5 pollici – 1080 x 2400 punti FHD+ 20:9 TFT – Fotocamera In-Display – Refresh rate 90Hz

: 6.5 pollici – 1080 x 2400 punti FHD+ 20:9 TFT – Fotocamera In-Display – Refresh rate 90Hz Fotocamera principale tripla :

• 48 MP – F/2.2 – Flash LED

• 2 MP – F/2.4.Macro

• 2 MP – F/2.4.Mono

: • 48 MP – F/2.2 – Flash LED • 2 MP – F/2.4.Macro • 2 MP – F/2.4.Mono Fotocamera secondaria :

• 8 MP

: • 8 MP Processore : MediaTek MT6833 Dimensity 700 Octa Core 2.2 GHz a 7nm

: MediaTek MT6833 Dimensity 700 Octa Core 2.2 GHz a 7nm GPU : Mali G57 MC2

: Mali G57 MC2 Memoria : 4GB RAM + 128GB espandibile conscheda microSD

: 4GB RAM + 128GB espandibile conscheda microSD Rete mobile : 5G

: 5G Sistema operativo : Android 11

: Android 11 Interfaccia utente : Realme UI 2.0

: Realme UI 2.0 Batteria : 5000 mAh non rimovibile con ricarica a 18W

: 5000 mAh non rimovibile con ricarica a 18W Lettore di impronte : SI (laterale)

: SI (laterale) Face Unlock : SI

: SI Dimensioni : 162.5 x 74.8 x 8.5 mm

: 162.5 x 74.8 x 8.5 mm Peso : 185 g

: 185 g Data lancio: Aprile 2021

Realme8 5G untilizza il nuovo chipset MediaTek Dimensity 700 con supporto alle reti 5G e che combina nella sua CPU octa-core due core Arm Cortex-A76 che raggiungono la velocità di 2,2 GHz. Ad affiancare la CPU troviamo una GPU Arm Mali-G57 MC2 con velocità di clock di 950 MHz.

Il display ha un refresh rate a 90Hz mentre la batteria integrata è da 5000mAh con la nuova tecnologia Smart 5G Power Saving, una tecnologia all’avanguardia per garantire un’ottima durata della batteria con le reti 5G.

realme8

La variante senza supporto al 5G ha un peso di soli 177 grammi e uno spessore di appena 7,99 mm. Realme 8 è dotato di una fotocamera frontale da 16 MP integrata nel display e di una fotocamera quadrupla con AI che comprende un sensore principale da 64 MP, una lente ultra-grandangolare 119° da 8 MP, un obiettivo macro e uno per ritratti in bianco e nero.

La fotocamera di realme 8 dispone anche della modalità Starry, per scattare foto incredibilmente nitide del cielo stellato, e un algoritmo per la fotografia Tilt-shift che consente di ottenere un sorprendente “effetto miniatura” e di personalizzare la sfocatura della scena a proprio piacere. Con realme 8 è anche possibile registrare video in modalità Dual-view, una funzione che consente agli utenti di realizzare clip eccezionali utilizzando contemporaneamente la fotocamera posteriore e quella anteriore.

realmeBuds Q2

Questi nuovi auricolari TWS dispongono di ENC (Environmental Noise Cancellation), per ridurre al minimo i suoni dell’ambiente circostante e certificazione IPX4 e, grazie a una latenza ultra-bassa, consentono di godersi al massimo ogni sessione di gioco.

Ricordiamo che l’evento di lancio italiano si terrà in streaming il prossimo12 maggio alle ore 14:00sul canaleYouTubeo sulla paginaFacebookdirealme.

Rimani aggiornato su offerte lampo ed errori di prezzo, seguici su Telegram!