Realme presenterà in anteprima mondiale tre tecnologie innovative in occasione del

GT 2 Series Special Event che si terrà il prossimo 20 dicembre.

In linea con la strategia del brand, realme si pone come leader nell’innovazione del settore smartphone, introducendo tecnologie all’avanguardia nei materiali eco-compatibili, nel progresso fotografico e nella tecnologia della comunicazione.

Tecnologie all’avanguardia, design di tendenza e accessibilità per i giovani clienti

sono le caratteristiche principali di realme, e contribiscono a confermare come sia

diventato il più giovane brand di smartphone nella top 6 classifica mondiale,

mantenendo un forte slancio nell’espansione globale.

Nella prima serie premium del brand, realme collaborerà ancora una volta con il designer industriale di fama mondiale, Naoto Fukasawa, alla ricerca della perfetta combinazione di tecnologia ed estetica, modernità e tradizione, funzionalità e sostenibilità.

Inoltre, realme e Naoto Fukasawa esploreranni anche valori oltre il design

utilizzando materiali eco-fiendly innovativi, una prima volta assoluta nel campo degli

smartphone. Questo materiale ecologico è in grado di ridurre le emissioni di carbonio

del 63% per Kg, pur rimanendo forte e durevole come i materiali tradizionali.

Ulteriori informazioni su realme GT 2 Series saranno svelate molto presto.

