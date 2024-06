Realme ha presentato oggi nella cornice di Milano i due nuovi smartphone Android per il mercato europeo e globale: stiamo ovviamente parlando di Realme GT 6 e di Realme GT 6T. Questi prodotti segnano il ritorno della serie GT in Europa e sulla carta sono i primi AI-phone dell’azienda. Due prodotti che si presentano come flagship killer della fascia medio-alta con focus sul display molto luminoso e sulla ricarica a 120W.

Realme GT 6 e GT 6T ufficiali con SoC Snapdragon e 5500 mAh

Come anticipato nei giorni scorsi, realme G6 6 lo smartphone offre un display Ultra Bright AMOLED da 6,78 pollici con risoluzione Full-HD+ e refresh rate fino a 120 Hz, con una luminosità di ben 6000 nit. Questo risultato è stato ottenuto grazie all’uso di materiali di alta qualità, garantendo non solo una luminosità da primato (che non teme le condizioni più difficili), ma anche un’efficienza energetica. Il pannello integra le tecnologie HDR e Pro-XDR per una gamma più ampia di colori e livelli di luminosità ed è in grado di adattarsi alla luce ambientale con precisione, grazie a 10.240 livelli di luminosità.

L’avanzata tecnologia LTPO 8T adatta in modo intelligente la frequenza di aggiornamento del display in base ai contenuti, riducendo il consumo energetico fino al 20%. Il display offre inoltre una tecnologia di regolazione della luminosità PWM a 2160 Hz per contrastare l’affaticamento visivo ed eliminare lo “sfarfallio”. Per ridurre ulteriormente l’affaticamento visivo, lo smartphone dispone di un sistema di protezione alimentato dall’intelligenza artificiale, che adatta le impostazioni dello schermo alle varie modalità di utilizzo e alla luce ambientale. Per l’uso notturno, è presente una modalità Sleep che imposta automaticamente lo schermo su colori più caldi. Lo schermo offre le certificazioni SGS Five-star Esports Display, che garantisce immagini fluide e reattività per i giocatori, SGS Five-star Sunlight-Readable Display per la leggibilità in qualsiasi condizione, SGS AI Eye-Protection Display per le funzioni intelligenti contro l’affaticamento visivo, e TÜV Rheinland Flicker Free Display, che assicura un’esperienza visiva confortevole anche in condizioni di scarsa illuminazione.

Il cuore del Realme GT 6 è il SoC Qualcomm Snapdragon 8s Gen 3 a 4 nm, supportato da 8, 12 o addirittura 16 GB di RAM e da 256 o 512 GB di memoria interna. A livello fotografico, lo smartphone propone una tripla fotocamera posteriore con sensori da 50 MP: il sensore principale Sony LYT-808 da 50 MP (f/1.69, 1/1.4″), il sensore ultra-grandangolare Sony IMX355 da 50 MP (f/2.2, 1/4″) e il teleobiettivo Samsung JN5 da 50 MP (f/2.0, 1/2.8″), con supporto alla registrazione video fino a 4K a 30 fps con Dolby Vision. Per i selfie è presente una fotocamera frontale da 32 MP (f/2.45, 1/2.74″).

La batteria è uno dei punti di forza del Realme GT 6: con una capacità di 5500 mAh, supporta la ricarica rapida cablata SUPERVOOC da 120 W; secondo quanto riportato dal produttore, bastano 10 minuti per ricaricare al 50%, e viene garantita una capacità di almeno l’80% dopo 1600 cicli di ricarica.

Lo smartphone viene proposto con Android 14 e Realme UI 5.0, una personalizzazione ricca di funzioni aggiuntive legate all’intelligenza artificiale con Next AI: la modalità AI Night Vision è pensata per i video in notturna e garantisce, secondo l’azienda, risultati simili a quelli di smartphone con sensori da 1 pollice grazie a un apposito algoritmo; con AI Smart Removal è possibile rimuovere oggetti indesiderati nelle fotografie, in modo simile a quanto avviene con la Gomma magica di Google; AI Smart Loop semplifica e velocizza la condivisione delle informazioni con le altre app: ad esempio, se si copia un numero di telefono o un indirizzo, il telefono visualizza un menu in sovrimpressione con app selezionate in modo predittivo per la condivisione, riducendo i passaggi tediosi.

Specifiche tecniche di Realme GT 6:

Display AMOLED da 6,78 pollici con risoluzione 2780 × 1264 e refresh rate fino a 120 Hz

SoC Qualcomm Snapdragon 8s Gen 3 a 4 nm

8, 12 o 16 GB di RAM e 256 o 512 GB di memoria interna

Tripla fotocamera posteriore con sensore principale Sony LYT-808 da 50 MP

Batteria da 5500 mAh con ricarica rapida SUPERVOOC da 120 W (cablata)



Realme GT 6T si posiziona su una fascia più bassa rispetto al fratello, ma condivide alcune delle specifiche tecniche. Abbiamo iniziato a conoscerlo lo scorso maggio con il lancio indiano: a bordo troviamo anche qui uno schermo AMOLED da 6,78 pollici con risoluzione Full-HD+ e refresh rate fino a 120 Hz e una luminosità di picco di 6000 nit, oltre a una batteria da 5500 mAh con ricarica rapida cablata SUPERVOOC da 120 W.

Il principale cambiamento riguarda il SoC, che in questo caso è un Qualcomm Snapdragon 7+ Gen 3 a 4 nm, affiancato da 8 o 12 GB di RAM e da 128, 256 o 512 GB di memoria interna. Diverso anche il comparto fotografico: il Realme GT 6T si deve “accontentare” di una doppia fotocamera posteriore con sensore principale Sony LYT-600 da 50 MP (f/1.9, 1/1.95″ con PDAF e OIS) e sensore ultra-grandangolare da 8 MP (f/2.2, 1/4.0″), mentre la fotocamera anteriore rimane da 32 MP.

Specifiche tecniche di Realme GT 6T:

Display AMOLED da 6,78 pollici con risoluzione 2780 x 1264 e refresh rate fino a 120 Hz

SoC Qualcomm Snapdragon 7+ Gen 3 a 4 nm

8 o 12 GB di RAM e 128, 256 o 512 GB di memoria interna

Doppia fotocamera posteriore con sensore principale Sony LYT-600 da 50 MP

Batteria da 5500 mAh con ricarica rapida SUPERVOOC da 120 W (cablata)

Prezzi, uscita e offerte lancio per Realme GT 6 e GT 6T

Realme GT 6 è disponibile all’acquisto in Italia nelle colorazioni Fluid Silver e Razor Green già da oggi nella sola versione “top”, da 16 GB di RAM e 512 GB di memoria interna, mentre per le altre dovremo aspettare qualche giorno: il prezzo di vendita consigliato per questa versione è di 799,99 euro, ma è prevista un bundle lancio con sconto, cuffie Realme Buds Air 6 e caricabatterie da 120 W inclusi a 679,99 euro. Le altre versioni e Realme GT 6T saranno disponibili dal 25 giugno 2024 ai seguenti prezzi consigliati:

Realme GT 6: 8-256 GB a 599,99 euro 12-256 GB a 699,99 euro 16-512 GB a 799,99 euro

Realme GT 6T: 8-256 GB a 549,99 euro



Dal 25 giugno al 4 luglio 2024sono previste le seguentiofferte di lanciosu tutti i nuovi modelli, tutte con bundle:

Realme GT 6: 8-256 GB a 549,99 euro con Realme Buds Air 6 e caricabatterie da 120 W 12-256 GB a 599,99 euro con Realme Buds Air 6 e caricabatterie da 120 W 16-512 GB a 699,99 euro con Realme Buds Air 6 e caricabatterie da 120 W

Realme GT 6T: 8-256 GB a 399,99 euro con Realme Buds Air 6 e caricabatterie da 120 W



Rimani aggiornato su offerte lampo ed errori di prezzo, seguici su Telegram!