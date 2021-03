Redmi non ci va leggera. L’azienda ha mostrato in videoconferenza la nuova famiglia Note 10, composta da ben 4 modelli: Redmi Note 10, 10S, 10 Pro e 10 5G. Redmi prova a conquistare gli utenti con dispositivi variegati nelle caratteristiche, ma uniti da una filosofia comune: devono appagare gli occhi con un buon display e devono colpire lato fotografico.

La nuova famiglia Redmi Note 10

Il top di gamma della serie è il Redmi Note 10 Pro, votato alla fruizione dei contenuti e alla fotografia. L’azienda ha infatti dotato lo smartphone di un interessante display AMOLED a 120Hz e di un sensore fotografico posteriore principale da 108 MP. Il modulo posteriore supporta il formato RAW e i video in Time-Lapse ed effetti creativi, come Foto Clona, Video Clona, Dual Video e Lunga Esposizone.

Gli altri dispositivi si pongono ad un livello leggermente inferiore, ma non per questo risultano meno interessanti. Il Redmi Note 10S e il Redmi Note 10 dispongono di un display AMOLED a 60Hz; la versione S implementa una camera principale da 64MP, mentre la versione standard ne adotta una da 48MP. Altra differenza risiede nel processore: Note 10 è mosso dallo Snapdragon 678, mentre Note 10S dal processore MediaTek Helio G95. Processore MediaTek anche per Note 10 5G, il Dimensity 700, che per supportare le reti di ultima generazione rinuncia al display AMOLED, in favore di un più modesto pannello IPS a 90Hz.

Redmi Note 10 Pro







Sistema Operativo Android Versione Sistema Operativo Android 11 MIUI 12 Dimensioni 164mm x 76.5mm x 8.1mm Peso 193 grammi CPU Snapdragon 732G Qualcomm 2x 2.3 GHz Kryo 470 Gold + 6x 1.8 GHz Kryo 470 Silver GPU Adreno 618 RAM (GB) 6 GB Memoria interna (GB) 128 GB Pollici Display 6.67 Risoluzione Display 1080 x 2400 pixel Tipologia Display AMOLED colori 16 milioni Gorilla Glass 5 Capacita batteria (mAh) 5020

Redmi Note 10S







Sistema Operativo Android Versione Sistema Operativo Android 11 MIUI 12 Dimensioni 160.5mm x 74.5mm x 8.3mm Peso 178.8 grammi CPU Helio G95 MediaTek 2x 2.05 GHz Cortex-A76 + 6x 2.0 GHz Cortex-A55 GPU Mali-G76 MC4 RAM (GB) 6 GB Memoria interna (GB) 128 GB Pollici Display 6.43 Risoluzione Display 1080 x 2400 pixel Tipologia Display AMOLED colori 16 milioni Gorilla Glass 3 Capacita batteria (mAh) 5000

Redmi Note 10







Sistema Operativo Android Versione Sistema Operativo Android 11 MIUI 12 Dimensioni 160.5mm x 74.5mm x 8.3mm Peso 178.8 grammi CPU Snapdragon 678 Qualcomm SDM678 2x 2.2 GHz Kryo 460 Gold + 6x 1.7 GHz Kryo 460 Silver GPU Adreno 612 RAM (GB) 4 GB Memoria interna (GB) 128 GB Pollici Display 6.43 Risoluzione Display 1080 x 2400 pixel Tipologia Display Super AMOLED colori 16 milioni Gorilla Glass 3 Capacita batteria (mAh) 5000

Redmi Note 10 5G







Sistema Operativo Android Versione Sistema Operativo Android 11 MIUI 12 Dimensioni 161.8mm x 75.3mm x 8.9mm Peso 190 grammi CPU Dimensity 700 MediaTek MT6833 4x 2.2 GHz Cortex-A76 + 4x 2.0 GHz Cortex-A55 GPU Mali-G57 MC2 RAM (GB) 4 GB Memoria interna (GB) 128 GB Pollici Display 6.5 Risoluzione Display 1080 x 2400 pixel Tipologia Display IPS LCD colori 16 milioni Gorilla Glass 3 Capacita batteria (mAh) 5000

Da Redmi ci aspettiamo indicazioni ulteriori nei prossimi giorni riguardo ai prezzi e all’uscita dei dispositivi in Italia.

