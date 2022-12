Rowenta presenta il nuovo robot aspirapolvere Rowenta X-plorer Serie 75 S+, il robot dotato di un motore digitale ultrapotente, navigazione laser ad alta precisione e sistema Aqua Force. Rowenta X-plorer Serie 75 S+ garantisce alte prestazioni in ogni angolo della casa. Non è tutto: è possibile comandarlo anche da remoto, con app o assistenti vocali, grazie alla connessione WiFi e alla mappatura multipiano.

Addio pulizie fino a 60 giorni

Rowenta X-plorer Serie 75 S+ dispone di una stazione di svuotamento automatico pertanto, una volta terminata la sessione di pulizie, svuoterà automaticamente la polvere al suo interno: tutto in appena 20 secondi! Questo eliminerà il bisogno di pulire frequentemente il contenitore della polvere, dimenticandosi della manutenzione fino a 60 giorni, durante i quali X-plorer Serie 75 S+ continuerà in autonomia la pulizia dei pavimenti.

Pulizie smart e personalizzate, azione 4-in-1

Grazie alla navigazione laser ultra precisa e alla Smart Exploration 8.0, Rowenta X-plorer Serie 75 S+ offre una pulizia completa e intelligente di tutte le superfici di casa, ed è in grado di riconoscere – ed evitare – gli ostacoli e creare mappe interattive di tutte le stanze della casa. Inoltre, grazie alle impostazioni personalizzate, sarà possibile stabilire zone no-go tramite l’inserimento di barriere virtuali, così come gestire la frequenza di pulizia di ogni stanza, salvare mappe multipiano interattive e molto altro ancora, per soddisfare le esigenze di ognuno, e… rendere Rowenta X-plorer Serie 75 S+ un vero alleato vincente!

Il motore digitale di Rowenta X-plorer Serie 75 S+ garantisce un’azione 4 in 1. Elevata potenza di aspirazione, spazzola motorizzata in grado di catturare ogni tipo di sporco (addio capelli e peli di animale!), spazzola laterale per raggiungere gli angoli nascosti e le aree difficili, e sistema Smart Aqua Force che lava e aspira in una sola passata: questi elementi, insieme, saranno la combo perfetta per pavimenti sempre impeccabili!

Non solo: tramite app è possibile selezionare tra 4 livelli di erogazione dell’acqua, per gestirne il flusso a seconda della tipologia di pavimento. È altresì possibile impostare zone in cui Rowenta X-plorer Serie 75 S+ aspira ma non lava: i tappeti sono al sicuro, anche grazie alla tecnologia intelligente che identifica la tipologia di superficie e adatta automaticamente la potenza di aspirazione, aumentandola in caso di tappeti appunto, ma anche moquette, che resteranno puliti e asciutti!

Non disturbare!

Rowenta X-plorer Serie 75 S+ diventerà davvero un alleato irrinunciabile, di cui dimenticarsi non solo per la stazione di svuotamento, ma anche per la silenziosità garantita dalla Tecnologia Silence, che ne attenua il suono. Infine, con una sola carica, la batteria a lunga durata offre fino a 120 minuti di pulizia, permettendo di pulire fino a 120 metri quadrati di superficie.

Prezzi e disponibilità

Rowenta X-plorer Serie 75 S+ è disponibile all’interno dello store Rowenta e presso i principali retailer al prezzo consigliato di € 749,99. Fino al 24 dicembre è in offerta sullo store Rowenta a soli 499,99, a cui aggiungere un ulteriore sconto del 10% con il codice REGALO10.

Rimani aggiornato su offerte lampo ed errori di prezzo, seguici su Telegram!