Samsung Galaxy M31 ufficiale: Exynos 9611, quadrupla fotocamera e batteria da 6.000 mAh a 279€

Samsung ha appena ufficializzato l’arrivo anche per il nostro territorio del nuovo Galaxy M31 che si caratterizza per un setup fotografico posteriore con 4 fotocamere ed una batteria molto capiente da ben 6.000mAh.

Il nuovo Galaxy M31 ha un display di tipo Super AMOLED con diagonale di 6,4″ protetto da Gorilla Glass 3, mentre al suo interno troviamo il chipset Exynos 9611 di Samsung con GPU Mali-G72 MP3 affiancato da ben 6GB di memoria RAM.

Galaxy M31 sarà commercializzato già con Android 10 e One UI 2.0.

Il display super AMOLED Infinity-U FHD+ da 6,4 pollici con risoluzione 1080 x 2340 pixels, combinato con l’audio Dolby Atmos, garantisce un’esperienza di visione coinvolgente e di qualità cinematografica.

Galaxy M31 Specifiche tecniche

Sistema Operativo Android Versione Sistema Operativo 10 CPU Exynos 9611 GPU Mali-G72 MP3 RAM (GB) 6 GB Memoria interna (GB) 64 GB Pollici Display 6.4 Risoluzione Display 1080 x 2340 Capacita batteria (mAh) 6000

Vai alla scheda completa: Scheda tecnica Samsung Galaxy M31.

Galaxy M31 comparto fotografico

Uno dei cavalli di battaglia del Galaxy M31 è senza dubbio il comparto fotografico sul retro, composto da un setup di 4 fotocamere diverse. Nello specifico troviamo una fotocamera principale da 64MP e di una fotocamera Ultra-Grandangolare da 8 MP con campo visivo da 123 gradi

A queste due si aggiungono altri due sensori di cui uno Macro da 5 MP per scatti ravvicinati e una fotocamera di profondità da 5 MP per ritratti con la funzione Fuoco Live.

Per quanto riguarda la registrazione video troviamo diverse modalità interessanti come il supporto alle riprese in 4K, Hyperlapse, Slow-motion e Super Stabilizzatore. Troviamo anche una modalità notte che permette di ottenere ottimi scatti anche in condizioni di scarsissima luce.

A completare la dotazione fotografica troviamo una fotocamera frontale da 32Mpx per i selfie, in grado di registrare in 4K.

Batteria

Nonostante il suo peso contenuto di 191 grammi e uno spessore di appena 8,9mm troviamo al suo interno una batteria da ben 6.000mAh, ben sopra la media dei prodotti a cui siamo abituati in questa fascia di prezzo e questa dovrebbe garantire un’ottima autonomia anche con utilizzo frequente del dispositivo

Prezzi e disponibilità

Il nuovo Galaxy M31 sarà disponibile per l’acquisto in esclusiva su Samsung.com e su Amazon.it a partire dal 13 maggio nelle colorazioni black, blue e red al prezzo di 279,90€.

Da oggi 29 aprile fino al 13 maggio è, invece, possibile effettuare il preordine di Galaxy M31.