Durante l’evento Unpacked di oggi, Samsung ha presentato diverse interessanti e attesissime novità come il Galaxy Z Fold 3 5G e il nuovo Galaxy Z Flip 3 5G. Quest’ultimo in particolare si presenta come un interessante miglioramento rispetto al modello dello scorso anno mantenendo sempre la sua praticità e il suo display flessibile.

Il nuovo Galaxy Z Flip 5G è resistente all’acqua IPX8 ( novità per la serie Flex ) e realizzato in alluminio Armor, che è il più resistente mai usato su un dispositivo della linea Galaxy di Samsung.

Per la protezione del dispositivo vengono anche utilizzati il vetro Corning Gorilla Glass Victus e una pellicola PET elasticizzata.

Ilnuovo display esterno passa ora da una diagonale di 1,1″ di Z Flip agli attuali 1,9″ rendendolo di fatto molto più ampio e quindi utile. Ad esempio dal display esterno è possibile accedere a Samsung Pay, rendendo la procedura di pagamento estremamente rapida e comoda.

Samsung Galaxy Z Flip3 5G: specifiche tecniche

Display interno : 6,7″ Dynamic AMOLED, 2640 x 1080 pixel (425 ppi), 120Hz

: 6,7″ Dynamic AMOLED, 2640 x 1080 pixel (425 ppi), 120Hz Display esterno : 1,9″ Super AMOLED, Risoluzione 260 x 512 pixel (302 ppi)

: 1,9″ Super AMOLED, Risoluzione 260 x 512 pixel (302 ppi) Vetro esterno: Corning Gorilla Glass Victus

Corning Gorilla Glass Victus Dimensioni: 72,2 x 86,4 x 17,1 (72,2 x 166 x 6,9 da aperto)

72,2 x 86,4 x 17,1 (72,2 x 166 x 6,9 da aperto) Peso: 183g

183g Fotocamere esterne: 12MP f/2.2 + 12MP f/1.8

12MP f/2.2 + 12MP f/1.8 Fotocamera interna: 10MP f/2.4

10MP f/2.4 RAM: 8GB

8GB Memoria interna: 128GB/256GB UFS 3.1

128GB/256GB UFS 3.1 Processore: Qualcomm Snapdragon 888

Qualcomm Snapdragon 888 Batteria: 3.300mAh

3.300mAh Sistema operativo: Android 11

Colpisce sicuramente il display esterno, quattro volte più grande rispetto a quello visto su Galaxy Z Flip 5G e ora compatibile anche con i nuovi widget e gli sfondi che riprendono le tonalità di Galaxy Watch 4 e 4 Classic. Sempre tramite il display esterno è possibile accedere a Samsung Pay, rendendo la procedura di pagamento estremamente rapida e comoda.

Samsung ha ufficializzato anche una versione speciale di Galaxy Z Flip Z 3 firmata da Thom Browne con delle linee che abbracciano la moda inoltre la confezione realizzata con materiali eco-sostenibili che si apre come un cassetto, svelando tutto ciò che contiene al suo interno come cavi, alimentatore e altri oggetti tutti realizzati con il pattern Thom Browne.

La batteria è da 3.300mAh mentre il chipset utilizzato è il potente Snapdragon 888 di Qualcomm.





































Prezzi e disponibilità

Samsung GalaxyZ Flip 3 5G sarà disponibile a partire dal27 agosto prossimo con i preordini aperti. Sarà disponibilenelle colorazioni Black, Cream, Green, Lavender mentre altre tre colorazioni esclusive (Grey, White e Pink) saranno presenti solo suSamsung.com.

Per quanto riguarda le configurazioni abbiamo:

Il modello da 8GB/128GB è proposto a 1.099 euro

il modello con 256GB di memoria interna è proposto a1.149 euro.

Per chi preordina il nuovo Samsung Flip 3 dall’11 agosto al 26 agostoriceveràunanno del servizio Samsung Care+incluso oltre adun buono da 100 eurodi valore immediato e potrà richiedereuna valutazione dell’usato fino a 450 euro. Già da oggi è possibile acquistare il foldable con unfinanziamento a tasso zeronei negozi aderenti all’iniziativa.

