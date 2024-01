Il 2024 è l’anno dell’avvento su larga scala dell’intelligenza artificiale. Lo crede fermamente Samsung, che ha inserito all’interno dei nuovi flagship dell’azienda tante soluzioni basate sull’AI per potenziare le funzioni dei nuovi Galaxy S24 Ultra, S24+ e S24. Scopriamo insieme le caratteristiche complete dei dispositivi.

Galaxy AI

La nuova versione della OneUI è potenziata in maniera profonda da Galaxy AI, il motore di Samsung che fornisce agli utenti una miriade di soluzioni basate sull’intelligenza artificiale. Prima di tutto, la casa coreana ha introdotto Traduzione Live, che consente traduzioni vocali e testuali delle chiamate in tempo reale in maniera bi-direzionale all’interno dell’app Telefono, mantenendo le conversazioni all’interno dello smartphone. Rimanendo in tema di traduzioni, spicca Interprete, la funzione che abbatte le barriere linguistiche durante una conversazione, visualizzando in maniera divisa sullo schermo le traduzioni testuali del discorso tra due utenti che dialogano in due lingue differenti.

Samsung ha inserito l’intelligenza artificiale anche nella tastiera personalizzata, grazie alla quale è possibile tradurre messaggi ed e-mail in maniera rapida. Assistente Note, invece, offre un riepilogo delle attività inserite in Samsung Notes. Può creare, inoltre, modelli per prendere appunti. L’Azienda ha lavorato sul software basato sull’intelligenza artificiale a stretto contatto con Google, al punto da sviluppare una funzione che arriverà prossimamente anche sul Pixel 8. Si tratta di Cerchia e Cerca con Google, richiamabile con una pressione prolungata del tasto home, che consente di cerchiare, evidenziare o toccare elementi sullo schermo per generare risultati di ricerca appropriati.

L’intelligenza artificiale si trova anche all’interno del comparto fotografico, grazie all’integrazione di ProVisual Engine, uno strumento potente ed efficace a disposizione dell’utente per modificare in maniera profonda le fotografie ottenute con lo smartphone. Tra le altre funzioni di Galaxy AI si possono annoverare Modifica Generativa, che riempie parti di sfondo delle fotografie con immagini generate. Consente, inoltre, di spostare soggetti immortalati nella foto in altre posizioni, ricreando fedelmente lo sfondo all’interno del fotogramma.

Design

Samsung Galaxy S24 Ultra, S24+ e S24 hanno ricevuto affinamenti dal punto di vista estetico. Le cornici che racchiudono i display sono più sottili, la scocca del Samsung Galaxy S24 Ultra implementa il titanio, soluzione adottata anche da Apple che permette di migliorare la resistenza e di garantire un alleggerimento del peso dello smartphone. Gli altri due modelli, invece, hanno una scocca senza soluzione di continuità, che raccorda perfettamente il posteriore con le cornici del display.

Hardware

Quest’anno Samsung ha dotato i suoi smartphone di due differenti processori: Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 for Galaxy per il Galaxy S24 Ultra, mentre il SoC Exynos 2400 per S24+ e S24. Al fianco del chipset trovano spazio 8 o 12 GB di RAM e 128, 256, 512 GB o 1 TB di memoria interna UFS 4.0 (3.1 solo per la versione 128 GB).

La casa coreana ha lavorato alacremente per tenere a bada le temperature durante l’uso massiccio dei processori, implementando all’interno degli smartphone una camera di vapore 1,9 volte più grande della precedente. I display, invece, sono Dynamic AMOLED 2x da 6,2 – 6,7 – 6,8 pollici, con risoluzione FHD+ (S24) e QHD+ (S24+ e S24 Ultra) e con refresh rate dinamico 1-120Hz. Incredibile la luminanza dei nuovi pannelli, in grado di raggiungere i 2600 nit.

Il Samsung Galaxy S24 Ultra implementa il Wi-Fi 7, mentre i fratelli minori il 6E. Inoltre, non mancano il 5G Dual-Sim, BLE 5.3, NFC, certificazione IP68, GPS e USB Type-C.

Scheda Tecnica Samsung Galaxy S24 Ultra

display Dynamic AMOLED 2X da 6,8 pollici a risoluzione QHD+ con Super Smooth refresh rate fino a 120 Hz (1-120 Hz), Vision Booster e supporto S Pen

a risoluzione con Super Smooth refresh rate fino a 120 Hz (1-120 Hz), Vision Booster e supporto SoC Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 per Galaxy

12 GB di RAM e 256, 512 GB o 1 TB di memoria interna UFS 4.0

quadrupla fotocamera posteriore con sensore principale grandangolare da 200 MP (con OIS, apertura f/1.7, FoV 85°), sensore ultra-grandangolare da 12 MP (f/2.2, FoV 120°), teleobiettivo da 50 MP con zoom ottico 5x (con OIS, f/3.4, FoV 22°) e teleobiettivo da 10 MP con zoom ottico 3x (con OIS, f/2.4 e FoV 36°)

con sensore principale grandangolare da 200 MP (con OIS, apertura f/1.7, FoV 85°), sensore ultra-grandangolare da 12 MP (f/2.2, FoV 120°), teleobiettivo da 50 MP con zoom ottico 5x (con OIS, f/3.4, FoV 22°) e teleobiettivo da 10 MP con zoom ottico 3x (con OIS, f/2.4 e FoV 36°) fotocamera anteriore da 12 MP con apertura f/2.2 e FoV di 80°

connettività 5G dual SIM, Wi-Fi 7 , Bluetooth 5.3, NFC, GPS, porta USB Type-C

, Bluetooth 5.3, NFC, GPS, porta USB Type-C certificazione IP68 contro acqua e polvere

batteria da 5000 mAh con ricarica rapida cablata da 45 W, ricarica rapida wireless 2.0 e ricarica wireless inversa

con ricarica rapida cablata da 45 W, ricarica rapida wireless 2.0 e ricarica wireless inversa sistema operativo: Android 14 con One 6.1

dimensioni e peso: 162,3 x 79 x 8,6 mm, 232 g

Scheda tecnica Samsung Galaxy S24+

display Dynamic AMOLED 2X da 6,7 pollici a risoluzione QHD+ con Super Smooth refresh rate fino a 120 Hz (1-120 Hz) e Vision Booster

a risoluzione con Super Smooth refresh rate fino a 120 Hz (1-120 Hz) e Vision Booster SoC Exynos 2400

12 GB di RAM e 256 o 512 GB di memoria interna UFS 4.0

di RAM e 256 o 512 GB di memoria interna UFS 4.0 tripla fotocamera posteriore con sensore principale grandangolare da 50 MP (con OIS, apertura f/1.8, FoV 85°), sensore ultra-grandangolare da 12 MP (f/2.2, FoV 120°) e teleobiettivo da 10 MP con zoom ottico 3x (f/2.4 e FoV 36°)

fotocamera anteriore da 12 MP con apertura f/2.2 e FoV di 80°

connettività 5G dual SIM, Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.3, NFC, GPS, porta USB Type-C

certificazione IP68 contro acqua e polvere

batteria da 4900 mAh con ricarica rapida cablata da 45 W, ricarica rapida wireless 2.0 e ricarica wireless inversa

con ricarica rapida cablata da 45 W, ricarica rapida wireless 2.0 e ricarica wireless inversa sistema operativo: Android 14 con One 6.1

dimensioni e peso: 158,5 x 75,9 x 7,7 mm, 196 g

Samsung Galaxy S24

display Dynamic AMOLED 2X da 6,2 pollici a risoluzione Full-HD+ con Super Smooth refresh rate fino a 120 Hz (1-120 Hz) e Vision Booster

a risoluzione Full-HD+ con Super Smooth refresh rate fino a 120 Hz (1-120 Hz) e Vision Booster SoC Exynos 2400

8 GB di RAM e 256 o 512 GB di memoria interna UFS 3.1/4.0

tripla fotocamera posteriore con sensore principale grandangolare da 50 MP (con OIS, apertura f/1.8, FoV 85°), sensore ultra-grandangolare da 12 MP (f/2.2, FoV 120°) e teleobiettivo da 10 MP con zoom ottico 3x (f/2.4 e FoV 36°)

fotocamera anteriore da 12 MP con apertura f/2.2 e FoV di 80°

connettività 5G dual SIM, Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.3, NFC, GPS, porta USB Type-C

certificazione IP68contro acqua e polvere

batteria da 4000 mAh con ricarica rapida cablata da 25 W, ricarica rapida wireless 2.0 e ricarica wireless inversa

con ricarica rapida cablata da 25 W, ricarica rapida wireless 2.0 e ricarica wireless inversa sistema operativo: Android 14 con One 6.1

dimensioni e peso: 147 x 70,6 x 7,6 mm, 167 g

Prezzi e disponibilità

I nuovi flagship di Samsung sono disponibili immediatamente all’acquisto, mentre le consegne avverranno a partire dal 24 gennaio. Galaxy S24 e Galaxy S24+ sono acquistabili nelle colorazioni Onyx Black, Marble Gray, Cobalt Violet e Amber Yellow, mentre Galaxy S24 Ultra arriva nelle versioni Titanium Gray, Titanium Black, Titanium Violet e Titanium Yellow.

Samsung Galaxy S24 Ultra

12-256 GB a 1499 euro

12-512 GB a 1619 euro

12 GB – 1 TB a1859 euro

Samsung Galaxy S24+

12-256 GB a 1189 euro

12-512 GB a1309 euro

Samsung S24

8-128 GB a 929 euro

8-256 GB a989 euro

