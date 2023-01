Si accendono i primi riflettori sul nuovo progetto ‘PLB World’ ideato dagli ex calciatori italiani Christian Vieri e Bernardo Corradi, l’iniziativa di e-Sport che nasce con l’obiettivo di accompagnare i giovani connazionali più talentuosi verso una carriera professionistica grazie alla combinazione di contenuti educativi e di intrattenimento.

Questo nuovo spazio prevede anche uno studio di registrazione che darà la possibilità ai fan di seguire dal vivo il format Twitch, le aree gaming e sim racing oltre ad una green room per la creazione contenuti ed un’area ristoro.

Monica Ceppi, Commercial Leader Consumer channel di Signify spiega:

“Siamo estremamente fieri di essere partner illuminotecnico di questo nuovo progetto di eSport, in cui l’esperienza di luce immersiva è fondamentale per creare il contesto giusto, ideale per allenarsi e ideare le migliori strategie di gioco. Che si tratti di un torneo professionale o di un momento amichevole, le soluzioni Philips Hue sono in grado di creare un livello di immersione e coinvolgimento unico, permettendo di coltivare il proprio talento e di vivere appieno la propria passione”.

A far da cornice a questa iniziativa è una location d’eccezione nella città di Milano, con la creazione di un edutainment hub altamente tecnologico che unirà in unica location gaming, streaming e content creation.

“Siamo orgogliosi di poter contare sullilluminazione connessa di Philips Hue, brand di Signify. Il progetto al quale stiamo lavorando è ambizioso e vuole essere un luogo di incontro che stimoli la crescita dei talenti in tema di gaming, streaming e creazione contenuti ma che resti accessibile a tutti aiutando coloro che hanno magari talento ma minori opportunità”, ha dichiarato Bernardo Corradi.

Il progetto è stato reso possibile anche grazie al contributo di numerosi partner, tra cui Signify, che ha contribuito alla nascita di questo spazio in qualità di partner illuminotecnico, mettendo a disposizione prodotti ed expertise per sprigionare lo straordinario potenziale della luce applicato al mondo degli eSport. Nel dettaglio, la scelta è ricaduta su prodotti quali Philips Hue Lightstrip, uninnovativa striscia luminosa che per la sua flessibilità è l’ideale per integrarsi alla perfezione con le postazioni di gaming all’interno della location, e Philips Hue Signe, una speciale lampada dal design contemporaneo disponibile nelle versioni da terra e da tavolo. In questo modo, i ragazzi potranno godere di un’esperienza esclusiva grazie alle soluzioni di illuminazione connessa Philips Hue che enfatizzeranno il divertimento, l’ambientazione ed il coinvolgimento durante ogni sessione attraverso la sincronizzazione delle luci con i videogiochi ed i contenuti video e audio.

Gli utenti potranno inoltre usufruire di una serie di scene luminose ad hoc per sfruttare al meglio le luci e la loro potenza immersiva, abbinando ad esempio il colore a fasi clue del match in corso. In questo modo, oltre a un’atmosfera più coinvolgente, sarà possibile rendere l’esperienza di allenamento e di gioco ancora più completa e interattiva a seconda delle proprie necessità, utilizzando le luci come ulteriore risorsa a disposizione per incrementare la propria performance in ottica di continua crescita professionale.

Le soluzioni di illuminazione Philips Hue illumineranno anche la nuova casa della ‘Bobo TV’, il programma in onda sulla piattaforma Twitch e che vede alcuni fra i più importanti ex calciatori italiani discutere di calcio.

Rimani aggiornato su offerte lampo ed errori di prezzo, seguici su Telegram!