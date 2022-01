Skagen annuncia oggi il nuovo smartwatch Falster Gen 6 equipaggiato con Snapdragon Wear4100+ e Wear OS di Google e che sarà disponibile a breve per gli utenti a livello globale.

Era già stato annunciato per la prima volta nell’agosto 2021, Gen 6 è il primo smartwatch a utilizzare la piattaforma Snapdragon Wear4100+, che offre notevoli miglioramenti delle prestazioni, tra cui tempi di caricamento delle applicazioni più rapidi, esperienze utente altamente reattive e consumo energetico più efficiente. S

Steve Evans, Chief Brand Officer EVP di Fossil Group ha commentato:

“Dopo l’attesissimo lancio degli smartwatch Fossil e Michael Kors Gen 6 lo scorso autunno, siamo orgogliosi di estendere la nostra ultima tecnologia anche ai clienti Skagen. L’obiettivo di Fossil Group è offrire sempre prestazioni e innovazioni di prim’ordine, collaborando con Wear OS by Google™ e Qualcomm Technologies Inc., senza rinunciare allo stile personalizzato dei marchi più amati dai nostri consumatori attenti al design. Questa nuova versione ispirata al design danese di Skagen estende la tecnologia Gen 6 a un maggior numero di utenti senza compromettere la nostra dedizione alla modernità del design. Secondo noi non si dovrebbe essere costretti a scegliere tra la migliore tecnologia della categoria e il proprio stile personale.”

Le specifiche tecniche

Gen 6 raggiunge l’80% in poco più di 30 minuti di ricarica e questo .insieme alla piattaforma Snapdragon Wear 4100+, al ridotto consumo energetico e alle modalità smart della batteria sviluppate da Fossil Group, offre all’utente ancora più libertà con oltre 24 ore di autonomia (in base all’uso) o vari giorni in modalità estesa.

Oltre agli aggiornamenti benessere di Fossil Group rilasciati nel 2020, Gen 6 presenta un sensore del battito cardiaco aggiornato per consentire il monitoraggio continuo e una migliore precisione del segnale. Gli utenti beneficeranno anche del nuovo sensore SpO2, che calcola una stima delle misurazioni dell’ossigeno nel sangue di chi lo indossa per verificare se il corpo fa circolare bene l’ossigeno nel corso del tempo.

Per quanto riguarda il sistema operativo troviamo Wear OS di Google, in questo modo gli utenti potranno scaricare tutte le nuove app ed esperienze Wear OS che preferiscono, tra cui nuove funzionalità come la riproduzione offline per gli utenti di YouTube Music Premium e Spotify Premium.

Funzionalità:

Cassa in acciaio o nylon, pulsante home girevole e due pulsanti configurabili

Eccezionale display touchscreen digitale da 1,28″ (326 ppi)

Resistenza all’acqua (fino a 3 ATM)

Quadranti e funzionalità dei pulsanti personalizzabili

Cinturini e bracciali intercambiabili

Prestazioni migliorate e consumi ridotti con Snapdragon Wear4100+

Connettività: Bluetooth® 5.0 LE, Wi-Fi, GPS, NFC SE

Sensori: accelerometro, giroscopio, bussola, altimetro, battito cardiaco PPG, SpO2, IR off-body, luce ambientale

Wear OS by Google

8 GB di spazio di archiviazione e 1 GB di RAM

Ricarica rapida USB con disco magnetico

Prezzo e disponibilità

SKG4300983

Lo smartwatch Falster Gen 6 sarà disponibile in cinque modelli con cassa da 42 mm, casse disponibili in colori quali argento, grigio antracite e nero. I modelli sono dotati dell’iconico bracciale in maglia d’acciaio del marchio o di cinturini in silicone e pelle e sono inoltre compatibili con tutti i cinturini e bracciali da 20 mm per una maggiore personalizzazione. Ogni modello sarà in vendita al prezzo di 299 €.

Lo smartwatch Falster Gen 6 di Skagen sarà disponibile in una selezione di negozi a partire da questo mese.

