Per tutto il mese di Gennaio 2022 sono disponibili sul sito HiHonor una valanga di sconti per tutto l’ecosistema, a cominciare dagli smartphone con la famiglia Honor 50 fino agli HOnor Magic Watch 2 o i MagicBook.

A partire dal 17 gennaio, fino a fine mese, sarà infatti possibile acquistare i migliori best buy della line-up completa di HONOR a dei prezzi davvero vantaggiosi.

In particolare segnaliamo HONOR 50 – smartphone flagship del brand – caratterizzato da un design unico e da una fotocamera all’avanguardia. Grazie ad una main camera

posteriore da 108MP e una camera frontale da 32MP in grado di conservare più dettagli, HONOR 50 offre immagini e riprese di altissima qualità, perfette per soddisfare le esigenze di fotografi amatori e professionisti. Dotato della funzione Dual View e di modalità grandangolo e modalità notte, è possibile scattare e

registrare video con entrambe le fotocamere anche nelle condizioni meno favorevoli. Inoltre, HONOR 50 è dotato di diverse modalità di ripresa multi-obiettivo, con combinazioni che utilizzano contemporaneamente le fotocamere anteriori e posteriori. Durante l’acquisizione di video, gli utenti possono anche applicare varie funzionalità soddisfando tutte le esigenze di un grande Vlog. Dotato di un display

curvo da 6,57 pollici da 75° per HONOR 50 questo smartphone possiede uno dei

migliori display retina con 1.07 miliardi di colori del settore, offrendo una riproduzione dei colori senza precedenti per un’esperienza cromatica senza eguali, capace di regalare immagini mozzafiato. Il device è dotato della piattaforma mobile Snapdragon 778G 5G di Qualcomm che consente prestazioni e consumo energetico eccellenti.

Inoltre, registrandosi al sito di Hihonor sarà possibile ricevere uno sconto di €10,00 su tutti i prodotti

Vediamo insieme le offerte attive su Hihonor:

HONOR 50

Honor 50 6+128G – al prezzo speciale di €479,00 invece che €529,90 con in regalo HONOR Earbuds 2 Lite dal 17/01/22 al 31/01/2022 a questo link.

invece che €529,90 con in regalo HONOR Earbuds 2 Lite dal 17/01/22 al 31/01/2022 a questo link. Honor 50 8+256G – al prezzo speciale di €549,90 invece che €599,90 con in regalo PU Case e HONOR Band 6 dal 17/01/22 al 31/01/2022 a questo link.

HONOR 50 Lite

HONOR 50 Lite 6+128G – in offerta al prezzo speciale di €269,90 invece che €299,90 con in regalo HONOR Band 6 al seguente link.

HONOR MAGICBOOK X15 e HONOR MAGICBOOK X14

HONOR MagicBook X15 al prezzo speciale di €499,00 invece che €649,90 a partire dal 17/01/2022 fino al 31/01/2022 a questo link.

invece che €649,90 a partire dal 17/01/2022 fino al 31/01/2022 a questo link. HONOR MagicBook X14 al prezzo speciale di €569,00 invece che €749,90 a partire dal 17/01/2022 fino al 31/01/2022 a questo link.

HONOR MagicWatch 2

MagicWatch 2 Black(46mm) – In sconto a €99,90 invece che €179,90 fino al 31/01/2022 al seguente link.

invece che €179,90 fino al 31/01/2022 al seguente MagicWatch 2 Brown (46mm) – In sconto a €99,90 invece che 199,90 fino al 31/01/2022 al seguente link.

invece che 199,90 fino al 31/01/2022 al seguente link. MagicWatch 2 Black(42mm) – In sconto a €99,90 invece che €159,90 fino al 31/01/2022 al seguente link.

invece che €159,90 fino al 31/01/2022 al seguente link. MagicWatch 2 Gold (42mm) – In sconto a €99,90 invece che €199,90 fino al 31/01/2022 al seguente link.

HONOR Band 6

HONOR Band 6 al prezzo di €39,90 invece che €49,90 fino al 31/01/2022 al seguente link.

HONOR Earbuds 2 Lite

HONOR Earbuds 2 Lite al prezzo di €69,90 invece che €99,90 fino al 31/01/2022 al seguente link.

Tutte le offerte sono valide fino a fine Gennaio 2022 sul sito HiHonor.

