Veriton K di Acer è la nuova Workstation del 2020

Acer con Veriton K rivede e migliora la sua linea delle Workstation pensate per i professionisti, che necessitano di una decisa potenza di elaborazione senza tralasciare l’importante aspetto della sicurezza.

Con i processori più recenti Intel Xeon e le ultime schede video Nvidia Quadro RTX, non sarà un problema affrontare qualsiasi tipo di flusso di lavoro, che sia un progetto CAD o un elaborato rendering professionale.

Nessun problema per i grossi carichi di lavoro.

Le nuove workstation Acer Veriton K gestiscono facilmente operazioni che richiedono elevate frequenze di calcolo, grazie a più core a disposizione e GPU ad alta potenza specifica per i carichi di lavoro, per consentire una progettazione ottimizzata e perfetta per i professionisti che creano modelli 3D o rendering complessi in tempo reale.

Certificato per supportate le migliori applicazioni professionali per workstation, il processore Intel Xeon di Veriton K offre un’affidabilità superiore, una potenza di elaborazione senza pari e tecnologie di sicurezza avanzate.

Grazie ad esso è possibile per i professionisti, gestire flussi di lavoro avanzati con la potenza necessaria per ottimizzare carichi di lavoro pesanti.

Creatività e potenza in un unico posto

La serie di workstation Acer Veriton è ottimizzata per lavorare in tutti gli applicativi più impegnativi, dai progettisti di contenuti 2D/3D agli utenti di applicazioni CAD ed EDA, ai professionisti della finanza e della medicina.

Grazie alla scheda grafica Nvidia Quadro, gli utenti possono alternarsi senza problemi tra le applicazioni CAD 3D, di rendering e di simulazione per massimizzare la produttività.

Nessun limite agli aggiornamenti

Le nuove workstation Veriton serie K possono essere configurate per soddisfare esigenze specifiche. Supportano fino a 64 GB di memoria DDR4 ECC e opzioni di archiviazione su disco rigido o a stato solido.

Gli slot per unità a stato solido M.2 PCIe presenti sulla scheda madre permettono di beneficiare di una velocità di archiviazione estremamente veloce. Grazie alla memoria ECC (Error Correcting Code), gli utenti possono beneficiare di una maggiore precisione e affidabilità dei dati.

L’accessibilità tool-less consente di espandere facilmente la workstation aggiungendo componenti extra (memoria, RAM, schede PCIe).

Sicurezza durante il lavoro

Progettata per le applicazioni che fanno uso intensivo del processore, come il rendering e la

produzione video, la serie Acer Veriton K presenta una tecnologia di gestione termica e sistemi di ventilazione all’avanguardia

Le workstation sono raffreddate utilizzando tre efficienti ventole che aspirano aria attraverso il pannello triangolare anteriore dell’aria e la espellono dalla parte posteriore, facendo così circolare l’aria attraverso tutto lo chassis.

Connettività completa e performante

La serie Acer Veriton K è dotata di una gamma completa di porte per collegare le periferiche, inclusa una porta USB Type-C per il trasferimento di dati a 10 Gbps.

Dispone di 10 porte USB e di più opzioni di uscita video, comprese due DisplayPort, HDMI e VGA che funzionano in maniera indipendente.

Molte versioni, una sola certezza

Le workstation delle gamma Acer Veriton sono equipaggiate con Windows 10 Pro a 64 bit, una selezione di processori Intel® Xeon® serie E di ultima generazione, varie opzioni delle più recenti 3 schede grafiche NVIDIA® Quadro, Quadro RTXTM o NVIDIA GeForce RTXTM e connettività di rete 802.11ac/a/b/g/n.

Un vero cavallo di battaglia per gli ambienti aziendali e professionali, che comprende anche funzioni business: Trusted Platform Module 2.0, ripristino con un pulsante (OBR, one-button recovery), slot per Kensington lock, un cavo 2 in 1, condensatori solidi al 100%, password di protezione del disco rigido (tramite BIOS), tecnologia Intel Active Management, tecnologia Intel vProTM, PXE (Preboot eXecution Environment), supporto RAID (tramite BIOS) e WOL (Wake On Lan).

Prezzi e disponibilità

Le nuove workstation di Acer Veriton K saranno disponibili sul territorio italiano a giugno con prezzi a partire da € 1,499

Per tutte le informazioni o configurazioni è possibile consultare il sito ufficiale di Acer qui.