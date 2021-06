In concomitanza con EURO 2020, VIVO ha ampliato la propria presenza ai mercati di Austria e Serbia raggiungendo così quota 10 mercati Europei.

Per i responsabili di vivo questa è stata l’occasione per ribadire ancora una volta l’impegno dell’azienda nei confronti dei consumatori europei.

Denny Deng, Vice President, President of European Business di vivo ha dichiarato:

“Siamo entusiasti di poter dire “Servus” e “Zdravo” ai consumatori e ai media di Austria e Serbia e di presentare ufficialmente vivo, la nostra strategia e i nuovi dispositivi presto disponibili per i consumatori di questi Paesi. Questa è un’occasione unica per portare il nostro primo entusiastico saluto in questi Paesi, godendoci il tanto atteso Campionato UEFA EURO 2020, ma anche per celebrare il nostro brand, che cresce in tutta Europa guidato dalla nostra filosofia, quella che ci spinge a fare la cosa giusta e farla bene”

vivo celebra Perfect Moments con UEFA EURO 2020

Ricordiamo inoltre che vivo X60 Pro è lo smartphone ufficiale del campionato UEFA EURO 2020 e l’espansione su nuovi mercati evidenzia l’impegno di vivo nel far sì che gli appassionati di calcio di tutto il mondo possano godersi i loro momenti perfetti durante il torneo calcistico. Nella sua campagna, vivo incoraggia le persone a vivere il momento, sia connettendosi virtualmente con amici, familiari e altri fan, ma anche scegliendo di dedicarsi completamente al bellissimo gioco, anche se questo dovesse voler dire “spegnere il telefono”.

Scatta momenti perfetti con vivo X60 Pro

L’X60 Pro è lo smartphone ufficiale di UEFA EURO 2020 ed è presente anche nella nuova campagna “To Perfect Moments”, è lo strumento ideale per i fan per catturare questi momenti speciali e connettersi con le persone a loro care. Questo innovativo smartphone, nato dalla prima collaborazione con ZEISS, è dotato di un sistema di imaging co-ingegnerizzato che consente agli utilizzatori di realizzare lo scatto perfetto. Nell’ambito della partnership, vivo e ZEISS hanno anche istituito il vivo ZEISS Imaging Lab, per continuare ad innovare il futuro del sistema di imaging da smartphone.

Espansione nei mercati locali grazie a nuove partnership

Per chi se lo fosse perso, vivo ha stabilito la sua sede europea nel novembre 2019 e da allora è cresciuto fino a diventare un team di oltre 80 persone di 16 nazionalità. Solo pochi mesi fa, nel febbraio 2021, vivo ha raggiunto anche la Repubblica Ceca e la Romania, ricevendo ottimi riscontri dai partner commerciali, media e dai consumatori.

“Fin da quando abbiamo fatto il nostro ingresso sui mercati internazionali nel 2014, ci siamo impegnati a offrire ai nostri utenti nuove esperienze qualitative e prestazioni eccellenti per quanto riguarda il comparto fotografico. Poiché l’utente è sempre al centro della nostra attenzione e siamo un brand amato da oltre 400 milioni di persone in tutto il mondo, siamo sicuri che presto inizieremo a creare importanti relazioni anche sul mercato austriaco e serbo”, ha concluso Deng.

