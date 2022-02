vivo annuncia il debutto anche in Italia del nuovo membro della famiglia Y: il nuovo Y76 5G sarà infatti acquistabile da inizio Marzo in Italia, nei negozi online e nei negozi selezionati.

Con il suo design minimal ed elegante, Y76 5G ha un’ottimo rapporto prezzo-prestazioni senza compromessi sulla qualità delle caratteristiche tecniche principali: fotocamera posteriore avanzata da 50 MP, sistema Multi-Turbo che ottimizza l’utilizzo della rete, Intelligenza Artificiale, prestazioni di gioco avanzate con dissipazione del calore e ricarica rapida 44W.

Lindoro Ettore Patriarca, Direttore Marketing & Retail di vivo Italia ha commentato così il lancio:

“Sappiamo quali sono le funzioni essenziali per uno smartphone, le più utilizzate e quali sono le aspettative in termini di affidabilità ed è per questo che in ogni prodotto cerchiamo di introdurre tecnologie e funzionalità inaspettate. Anche Y76 5G integra innovazione che sono insolite per la fascia di prezzo in cui si inserisce il prodotto come la ricarica rapida e l’Extended RAM”

Vivo Y76 5G

Display: LCD 20:9 da 6,58″ Full HD+, 460 nit di luminosità massima, 90,6% screen to body ratio

LCD 20:9 da 6,58″ Full HD+, 460 nit di luminosità massima, 90,6% screen to body ratio chip: MediaTek Dimensity 700, octa core da 2,2 GHz realizzato a 7 nanometri

MediaTek Dimensity 700, octa core da 2,2 GHz realizzato a 7 nanometri memoria: 8 GB di RAM con Extender RAM 2.0 (+ 4 GB virtuali) 128 GB di spazio di archiviazione espandibile con microSD

dual SIM: sì + microSD

sì + microSD sensore delle impronte digitali: laterale

laterale fotocamere: tre posteriori: 50 MP principale, f/1,8 2 MP macro, f/2,4 2 MP f/2,4 di profondità flash LED Super Night Mode, Ultra Stable Video, Face Beauty, Double Exposure anteriore: 16 MP, f/2,0

connettività : 5G, Wi-Fi dual band a/b/g/n/ac, Bluetooth 5.1 con A2DP e LE, GPS, Glonass, Galileo, Beidou, QZSS, USB-C, no NFC

: 5G, Wi-Fi dual band a/b/g/n/ac, Bluetooth 5.1 con A2DP e LE, GPS, Glonass, Galileo, Beidou, QZSS, USB-C, no NFC interfaccia utente: Funtouch OS 12 basata su Android 11

Funtouch OS 12 basata su Android 11 batteria: ​ 4.100 mAh ricarica rapida FlashCharge a 44 watt, 70% in 32 minuti sistema vivo Energy Guardian per la gestione energetica

dimensioni e peso: 163,84 x 75 x 7,79 mm per 175 g

163,84 x 75 x 7,79 mm per 175 g colorazioni: Cosmic Aurora, Midnight Space

Fotocamera

Vivo Y76 5G, integra una fotocamera posteriore da 50 Megapixel, parte di un sistema a tripla fotocamera posteriore, che combinata a un’elevata potenza di calcolo e a funzionalità software intuitive consente all’utente di ottenere una resa fotografica straordinaria per uno smartphone della fascia di prezzo d’appartenenza; nella parte anteriore, Y76 è inoltre dotato di una fotocamera frontale HD da 16 MP.

A livello di funzionalità, Y76 5G supporta la modalità “Super Night Shift 2.0” per fotografie nitide e dai colori vivaci e le funzioni “Fun Shot” come la nuova modalità ritratto “Face Beauty” e “Multi-style” per realizzare scatti unici. Il sistema di stabilizzazione elettronica (EIS) e Eye Autofocus assicurano invece l’acquisizione di video nitida e ultra-stabile.

Y76 5G è equipaggiato dal processore MediaTek Dimensity 700 7nm 5G e da 8 GB di RAM inoltre integra la funzionalità Extended RAM 2.0 che gli consente di attingere ad altri 4 GB dalla ROM. Questa memoria combinata da 12 GB permette agli utenti di passare in maniera più rapida da un’app all’altra e assicura prestazioni senza latenza. Inoltre, la capacità di archiviazione massima pari a 256 GB offre molto spazio per le app e per l’archivio delle immagini.

Eccezionale tecnologia FlashCharge da 44 W e durata della batteria bilanciata

Grazie alla batteria a lunga durata da 4100 mAh e alla tecnologia vivo FlashCharge da 44 W, il nuovo vivo Y76 5G garantisce la massima affidabilità anche in caso di utilizzo intensivo dello smartphone. Non manca il supporto dual-SIM, connettività 5G e un sensore di impronte digitali laterale. A livello di sistema operativo troviamo sempre Android e Y76 5G integra inoltre la nuova vivo Funtouch OS 12, che assicura una navigazione da smartphone facile e intuitiva e un’esperienza utente fluida e piacevole grazie anche all’Ultra-Game Mode 2.0, al Nano Music Player e ad altri nuovi widget.

Prezzo e disponibilità

A partire dalla prima settimana di marzo, vivo Y76 5G sarà disponibile al prezzo di 329 € nelle colorazioni Cosmic Aurora e Midnight Space nei principali retailer di elettronica e negli store TIM e Wind3.

