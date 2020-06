Wiko presenta il nuovo Wiko Y61 con batteria da 3000mAh a meno di 100€

Wiko ha da poco presentato anche per il mercato Italiano il nuovo Y61, piccolo entry level a meno di 100€ che vanta un grande display da 6″ e una batteria da 3000mAh.

Il nuovo dispositivo si affianca ai modelli della serie Y che si contraddistinguono per andare a soddisfare la fascia medio bassa del mercato Android.

WIKO Y61 – Specifiche tecniche

Display : 6″ Widescreen

: 6″ Widescreen Processore : MediaTek 6761WE, Quad-Core 1.8 GHz

: MediaTek 6761WE, Quad-Core 1.8 GHz GPU : IMG PowerVR GE8300

: IMG PowerVR GE8300 Scheda SIM : 1 Micro SIM + 1 Nano SIM

: 1 Micro SIM + 1 Nano SIM RAM : 1 GB

: 1 GB Memoria interna : 16GB di memoria

: 16GB di memoria Memoria esterna : Micro SD fino a 256GB

: Micro SD fino a 256GB Fotocamera principale posteriore : 8 MP

: 8 MP Fotocamera frontale : 5 MP

: 5 MP Zoom digitale : 4x

: 4x Videoregistratore : [email protected]

: [email protected] Batteria : 3000 mAh, Li-Ion

: 3000 mAh, Li-Ion Connettività : 4G LTE B1 (2100)/ B3 (1800)/B7 (2600)/

B8 (900)/ B20 (800) H+/3G+/3G HSPA+ 850/ 900/ 1900/ 2100 MHz GSM/GPRS/EDGE 850/900/1800/1900 MHz

: 4G LTE B1 (2100)/ B3 (1800)/B7 (2600)/ B8 (900)/ B20 (800) H+/3G+/3G HSPA+ 850/ 900/ 1900/ 2100 MHz GSM/GPRS/EDGE 850/900/1800/1900 MHz Sistema Operativo : Android TM 10 (Go Edition)

: Android TM 10 (Go Edition) Colori : Deep Grey, Deep Green, Gold con finitura in plastica

: Deep Grey, Deep Green, Gold con finitura in plastica Dimensioni : 161,3 x 78,14 x 9 mm

: 161,3 x 78,14 x 9 mm Peso : 190 g

: 190 g Altro: Bluetooth 4.2, USB 2.0, jack audio 3.5 mm

I punti di forza del nuovo Y61 riguardano sicuramente la capiente batteria da 3000 mAh che garantisce la carica per tutta la giornata, anche a fronte di un uso intenso del dispositivo. Inoltre lo schermo da 6” in formato 18:9 widescreen con tecnologia IPS permette una visione ampia e definita dell’immagine.

A completare la scheda tecnica ci pensa una memoria interna da 16GB espandibile tramite microSD fino a 256GB. Il chipset utilizzato è un quad-core nello specifico un MediaTek 6761WE con clock a 1,6Ghz.

Ad affiancare il processore ci pensa una dotazione RAM da 1GB e non manca il pieno supporto alle connessioni 4G. WIKO ha inoltre dotato il piccolo Y61 di un apposito tasto hardware per richiamare direttamente Google Assistant.

Il sistema operativo è ovviamente Android nella versione 10 Go Edition e non manca il face unlock grazie alla fotocamera frontale inoltre è presente il supporto alla doppia Sim.

Wiko Y61 – Fotocamera

Wiko Y61 ha una fotocamera da 8Mpx sul retro e il software Camera Go di Y61 è dotato dell’essenziale per immortalare i propri ricordi, da rendere speciali con gli effetti Bokeh e Beautifiction, e inoltre gode dell’integrazione con Gallery Go e Lens Go che facilitano la gestione delle immagini e la traduzione dei testi. inoltre è presenta la funzione Storage Smart grazie alla quale non ci si dovrà più preoccupare dello spazio di archiviazione finito che non permette di salvare le nuove foto, perché anche quando la memoria è satura il salvataggio di nuovi contenuti è comunque assicurato.

Wiko Y61 – Prezzo e Data

Wiko Y61 sarà disponibile in Italia a partire dal mese di Luglio al prezzo di 89,99€ nelle colorazioni Deep Grey, Deep Green, Gold con finitura in plastica.

Nella confezione sono inoltre inclusi la cover trasparente protettiva e il vetro temperato.