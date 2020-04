WWE: nessun nuovo gioco WWE nel 2020, ma arriva a sorpresa l’arcade WWE 2K Battlegrounds [video]

Per tutti i fan di WWE ci sono diverse novità per questo 2020, a cominciare da un nuovo titolo arcade dal nome WWE 2K BattleGrounds.

Il titolo si discosta dal tradizionale stile di gioco WWE ma presenta meccaniche molto più arcade rispetto ai titoli principali della serie. Il titolo è infatti adatto sia ai casual gamer che agli appassionati di giochi di lotta e ci regalerà un nuovo modo di vivere l’esperienza WWE.

Il gioco è sviluppato da Saber Interactive, lo stesso studio che si è occupato di NBA 2K Playgrounds, che ha lavorato duramente a WWE 2K Battlegrounds. Qui sotto vi lasciamo il video di presentazione di WWE 2K Battlegrounds che uscirà il prossimo autunno.

Trailer WWE 2K BattleGrounds.

WWE 2K20 – Nessun nuovo titolo nel 2020

Per questo 2020 non arriverà invece nessun nuovo gioco WWE. Le motivazioni sono diverse e troviamo anche Patrick Gilmore come nuovo Produttore Esecutivo della serie. Qui sotto le parole dei team di sviluppo:

Abbiamo raccolto tutti i vostri feedback e continueremo a farlo. Dal lancio abbiamo rilasciato 5 aggiornamenti e 4 DLC per migliorare l’esperienza di gioco. Detto questo, vi abbiamo ascoltato e sappiamo che volete di più dal franchise, lavoreremo quindi sul prossimo capitolo in modo da rinnovarlo del tutto.

Quest’anno, 2020, non rilasceremo un nuovo titolo WWE 2K.

Vogliamo assicurarci che il team di Visual Concepts abbia il tempo di creare un gran titolo WWE 2K, per tutti i fan di vecchia data e per i nuovi appassionati.



Abbiamo reclutato Patrick Gilmore nel ruolo di Executive Producer.

Patrick ha oltre 25 anni di esperienza nel mondo videoludico, avendo lavorato tra gli altri titoli a: Aladdin su Sega Genesis, Killer Instinct, Medal of Honor e più recentemente New World.

Ci auguriamo che queste novità possano portare entusiasmo, siamo sicuri che sforneremo altri grandi titoli in futuro.

Questo 2020 sarà quindi concentrato sui DLC e sul nuovo WWE 2K BattleGrounds, ma per il 2021 siamo sicuri che arriverà un nuovo grande titolo della serie.