Xiaomi, un’azienda leader nel settore tecnologico, ha avviato una nuova iniziativa sui suoi canali social per diffondere il messaggio “Everyone’s Moment Shines”. L’iniziativa vuole incoraggiare le persone a scoprire che anche i momenti più semplici possono diventare straordinari, e che le foto di tutti i giorni possono essere dei veri capolavori. Per rendere concreto questo messaggio, alcuni Xiaomi Creator di diverse città del mondo, come Hong Kong, Madrid, Dusseldorf, Perugia e Parigi, hanno immortalato i momenti più veri delle persone che incontravano per strada e hanno regalato loro le foto stampate su dei palloncini. Così facendo, i creator hanno mostrato la bellezza più autentica e spontanea delle persone, e hanno ricevuto delle reazioni sincere dai passanti che hanno ricevuto le foto. Le emozioni delle persone che hanno ricevuto le foto sono state varie e commoventi.

Alcuni sono rimasti sorpresi e poi emozionati vedendo le immagini, mentre altri hanno chiesto con timidezza se le foto fossero a pagamento, prima di sorridere felici. Alcuni hanno addirittura riso e fatto una foto con il creator, mentre altri hanno festeggiato con i loro amici. Uno dei momenti più toccanti è stato quando una signora anziana si è commossa e ha detto: “Grazie mille. Sono 10 anni che nessuno mi fa una foto!”.

Questi momenti veri dimostrano il potere della fotografia e l’effetto che può avere nel dare ispirazione e gioia alle persone. “Per me ‘Masterpiece in Sight’ significa catturare la bellezza nei momenti di tutti i giorni – la gioia, la felicità e anche la tristezza che fanno parte delle nostre vite” – ha affermato Callie Eh, uno dei Xiaomi Creator che ha partecipato all’iniziativa.

“È stato molto bello vedere le reazioni di chi ha ricevuto le mie foto e spero di aver portato un po’ di luce anche nelle loro giornate”.

Questa iniziativa vuole ricordare alle persone che la vita quotidiana è piena di bellezza e che fotografando questi momenti si possono creare ricordi e capolavori che restano nel tempo. Il recente lancio della serie Xiaomi 13T rafforza ancora di più questo messaggio, invitando gli utenti di tutto il mondo a riscoprire la bellezza nella loro vita di tutti i giorni. Fotografando questi ‘Masterpiece in Sight’, gli utenti possono conservare ricordi preziosi, storie emozionanti e le persone più importanti per loro.





