La serie di robot aspirapolveri YEEDI si espande anche in Italia con l’arrivo della nuova linea yeedi vac 2 che introduce diverse novità per migliorare il sistema di pulizia.

Lo scorso anno avevamo recensito lo Yeedi Vac Hybrid che ci aveva piacevolmente colpito mentre ora i due nuovi modelli prendono il nome di Yeedi Vac 2 e Yeedi Vac 2 Pro che integrano una nuova tecnologia 3D che li rende in grado di evitare gli ostacoli e schivare intelligentemente gli oggetti sul pavimento.Un’latra interessante novità è l’arrivo del panno con un meccanismo di oscillazione ( differente da quello di altri prodotti ) che migliora l’efficacia di pulizia con il panno bagnato.

Gary Li, direttore generale di yeedi ha commentato:

“Siamo orgogliosi di notare che la serie yeedi vac, lanciata l’anno scorso, sia amata e raccomandata da così tanti clienti a livello globale Abbiamo riflettuto su come portare l’esperienza di pulizia robotica a un livello superiore. E la serie yeedi vac 2 è la nostra risposta. Abbiamo anche usato la tecnologia intelligente 3D obstacle avoidance, finora comunemente considerata poco redditizia in questa fascia di prezzo, per portare la nostra affidabilità in più case.”