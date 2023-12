Con l’arrivo delle festività natalizie, l’aumento dei consumi energetici diventa inevitabile. Le famiglie si riuniscono, gli elettrodomestici vengono utilizzati con maggiore frequenza e si accendono gli addobbi luminosi alimentati a corrente. Secondo uno studio condotto dalla Società Italiana di Medicina Ambientale (SIMA), le luci natalizie hanno un impatto significativo sulle bollette energetiche, facendo lievitare la spesa di circa il 30% rispetto al resto dell’anno. Tuttavia, non sono solo le tasche dei consumatori a subire le conseguenze, poiché le decorazioni luminose hanno anche impatti concreti sull’ambiente: durante il periodo di accensione tra l’Immacolata e l’Epifania, vengono rilasciate in atmosfera quasi 20 mila tonnellate di anidride carbonica (CO₂).

In risposta a questa sfida, Bluetti, leader nel settore dell’energia sostenibile con soluzioni innovative per lo stoccaggio energetico e l’alimentazione off-grid, ha elaborato un vademecum completo. Questo documento fornisce consigli preziosi per affrontare le prossime settimane festive in modo più efficiente e consapevole, contrastando gli sprechi energetici e l’inquinamento atmosferico.

Il vademecum di Bluetti include strategie pratiche per ridurre i consumi energetici durante le festività, incoraggiando l’adozione di soluzioni sostenibili. La società sottolinea l’importanza di una gestione oculata dell’energia e presenta le proprie tecnologie all’avanguardia per lo stoccaggio energetico, consentendo agli utenti di ridurre l’impatto ambientale senza rinunciare al comfort.

Bluetti si pone come alleato dei consumatori che desiderano un Natale più sostenibile e tecnologicamente avanzato. La sua guida esperta mira a sensibilizzare il pubblico sull’impatto ambientale delle festività e a offrire soluzioni pratiche per un approccio consapevole all’uso dell’energia. Di fronte alle sfide attuali, investire in soluzioni tecnologiche avanzate potrebbe rappresentare la chiave per un futuro più verde e responsabile.

Bluetti invita gli utenti ad esplorare le proprie opzioni premium, offrendo piani avanzati che consentono di godere di un Natale sostenibile senza compromessi. Con Bluetti, il passaggio a un’energia più pulita e all’avanguardia diventa una scelta accessibile e intelligente per chi cerca di coniugare il comfort delle festività con la responsabilità ambientale. Ricordiamo che da poco è stato lanciato il Bluettii AC70 per un’energia pulita e portatile.

Di seguito i consigli di Bluetti per risparmiare sulla bolletta elettrica durante questo Natale:

Luci a basso consumo – Prima di tutto, bisogna assicurarsi che le luci riposte lo scorso anno, tra palline e festoni, siano rigorosamente a basso consumo. Basti pensare che un filo di vecchia generazione, tenuto acceso per diverse ore al giorno, può incidere fino a 15 euro a famiglia sulla spesa energetica di dicembre. Supponendo l’utilizzo in media di tre catene luci, tra spazi interni ed esterni, l’aggravio mensile può raggiungere addirittura i 50 euro. In cima alla lista perciò la raccomandazione di acquistare fili LED di nuova generazione, con cui si può risparmiare fino al 90% rispetto a quelli incandescenti. Ridurre l’accensione – Per ridurre non solo il carico in bolletta ma anche l’inquinamento ambientale, è fondamentale “illuminare responsabilmente”: secondo una stima di Selectra, un’ora in meno al giorno può ridurre le emissioni di circa 3 mila tonnellate di CO₂ equivalente nell’intero periodo, che a livello economico si traduce in un risparmio per i consumatori di circa 5 milioni di euro totali secondo i dati ISTAT.

Illuminare con l’energia solare – Per rendere più “green” le feste, Bluetti suggerisce

inoltre di affidarsi a fonti “alternative” per l’illuminazione di albero e presepe o per

sostenere i consumi energivori di alcuni elettrodomestici che, nel periodo natalizio, possono essere utilizzati con più frequenza per la preparazione di pranzi e cene. Niente di più adeguato dunque di un accumulatore di energia come AC180 direttamente collegato a un pannello solare per l’autoproduzione. Efficienza energetica in cucina – In cucina, che durante le festività viene frequentata più del solito tra pranzi e cene con amici e parenti, certamente essenziale scegliere dispositivi ad alta efficienza energetica, preferire pentole in ceramica o vetro, utilizzare fornelli lenti, ma anche semplicemente prestare attenzione alle spie di stand by e adottare piccoli accorgimenti. Ad esempio, evitare di avviare una lavastoviglie non caricata al massimo della capienza o aprire inutilmente il portellone del forno causando dispersione di calore. Natale “smart” con la domotica – Un’altra preziosa alleata – suggerisce Bluetti – può

essere la domotica, grazie alla quale si possono temporizzare accensione e spegnimento delle luci (sia domestiche che natalizie) per evitare inutili sprechi durante la notte o mentre si è fuori casa. Molto utile pertanto l’impostazione di un timer o la gestione da remoto tramite smart plug. Non disperdere il calore – Le festività sono soprattutto un’occasione per passare più

tempo in compagnia della famiglia riunita. Per questo è necessario uno sguardo anche al termostato. Un’abitazione ben isolata è sicuramente una casa che fa consumare e spendere meno: minore è la dispersione di calore e minore è la necessità di riscaldare eccessivamente gli ambienti per ottenere una temperatura confortevole. Anche questo suggerimento consente di abbassare, contestualmente, consumi energetici ed emissioni di anidride carbonica. Dopo le feste: smaltire correttamente gli addobbi – Finite le feste, un ultimo gesto

importante riguarda lo smaltimento degli addobbi: le lucine, una volta dismesse e non più funzionanti, non vanno gettate nella plastica o nell’indifferenziato ma devono essere portate all’isola ecologica. Le decorazioni luminose sono infatti considerate a tutti gli effetti come RAEE, ovvero rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche, proprio come un frigorifero o un telefonino.

Potete consultare le soluzioni di Bluetti sul sito ufficiale.

