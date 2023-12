Acer ha rinnovato la sua determinazione ad azzerare le emissioni di carbonio per la linea di notebook Aspire Vero, presentando il nuovo modello Aspire Vero 16 (AV16-51P).

Attraverso l’adozione di standard internazionali per il calcolo dell’impronta di CO2 e la neutralità delle emissioni, Acer ha implementato misure in ogni fase del ciclo di vita del dispositivo per minimizzare l’impatto ambientale. Inoltre, per raggiungere la neutralità delle emissioni, vengono utilizzati crediti di carbonio di alta qualità.

Per contribuire ad affrontare le crescenti sfide poste dal cambiamento climatico, sul fronte dei prodotti Acer propone una tecnologia consapevole, progettata e realizzata pensando al futuro

Acer ha aderito all’iniziativa RE100 e si è impegnata a raggiungere il 100% di elettricità rinnovabile entro il 2035. Ci siamo inoltre impegnati a raggiungere le emissioni nette zero entro il 2050″. Jerry Kao, COO di Acer Inc

Fin dal suo lancio, la serie di computer portatili Aspire Vero è stata progettata con un approccio ecosostenibile per ridurre al minimo le emissioni di anidride carbonica lungo tutto il ciclo di vita del prodotto.

Dalla produzione all’imballaggio, fino al riciclo a fine vita, ogni processo è stato attentamente esaminato e perfezionato per contribuire a contenere le emissioni.

Il laptop Aspire Vero 16 si distingue per vari aspetti ecologici, tra cui:

Colore, Materiale e Finitura: Lo chassis è realizzato con una miscela di oltre il 60% di plastica riciclata, il doppio rispetto alla generazione precedente. La struttura non contiene composti organici volatili, vernici o additivi. Il touchpad è realizzato con plastica proveniente dagli oceani.

Lo chassis è realizzato con una miscela di oltre il 60% di plastica riciclata, il doppio rispetto alla generazione precedente. La struttura non contiene composti organici volatili, vernici o additivi. Il touchpad è realizzato con plastica proveniente dagli oceani. Componenti: Dotato dei più recenti processori Intel® CoreTM Ultra, il notebook offre prestazioni efficienti dal punto di vista energetico. La nuova unità di elaborazione neurale (NPU) Intel AI Boost offre funzionalità basate sull’intelligenza artificiale con estrema efficienza energetica.

Dotato dei più recenti processori Intel® CoreTM Ultra, il notebook offre prestazioni efficienti dal punto di vista energetico. La nuova unità di elaborazione neurale (NPU) Intel AI Boost offre funzionalità basate sull’intelligenza artificiale con estrema efficienza energetica. Imballaggio: Misure mirate a ridurre l’impronta di carbonio includono il riciclo del materiale di scarto e un imballo al 100% riciclabile. Un design ingegnoso consente il riutilizzo della scatola in carta certificata FSC riciclata al 100%.

Misure mirate a ridurre l’impronta di carbonio includono il riciclo del materiale di scarto e un imballo al 100% riciclabile. Un design ingegnoso consente il riutilizzo della scatola in carta certificata FSC riciclata al 100%. Spedizioni: Collaborazioni con fornitori di servizi logistici hanno permesso di ridurre le emissioni dei container navali standard grazie all’utilizzo di biocarburante su diverse rotte.

Collaborazioni con fornitori di servizi logistici hanno permesso di ridurre le emissioni dei container navali standard grazie all’utilizzo di biocarburante su diverse rotte. Utilizzo: Il software di gestione della batteria AcerSenseTM si concentra sull’efficienza energetica, offrendo quattro modalità di funzionamento: Eco+, Eco, Balanced e Performance.

Il software di gestione della batteria AcerSenseTM si concentra sull’efficienza energetica, offrendo quattro modalità di funzionamento: Eco+, Eco, Balanced e Performance. Riciclaggio e Riparazione: Viti standard vengono utilizzate per uno smontaggio facile e veloce, agevolando riparazioni, aggiornamenti o riciclaggio dei dispositivi.

In seguito alla significativa riduzione delle emissioni di carbonio, Acer acquisirà crediti di carbonio di alta qualità per raggiungere la neutralità carbonica.

Ulteriori dettagli su Acer Aspire Vero 16 saranno condivisi a gennaio a Las Vegas.

