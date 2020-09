Acer offre interessanti offerte sui suoi prodotti con il Back to School 2020

Mancano poche settimane all’inizio della scuola e per non farsi cogliere impreparati Acer ha lanciato da poco molte offerte sul proprio sito ufficiale riguardanti questo periodo di transizione che precede il rientro in classe.

Sullo store ufficiale Acer sarà possibile trovare molti prodotti scontati e quest’anno, per ottenere il massimo sconto possibile, sarà necessario giocare d’astuzia.

Per accedere alla promozione è necessario acquistare minimo due prodotti ( che possono essere tranquillamente accessori come mouse, zaino Predator Gaming ecc) per avere una scontistica iniziale del 5%.

In caso di acquisto di 3 prodotti differenti invece lo sconto salirà al 10 %, mentre inserendo nel carrello 4 oggetti la percentuale di sconto salirà ad un interessante 15%.

Riepilogando:

5% di sconto con l’acquisto di 2 prodotti

10% di sconto con l’acquisto di 3 prodotti

15% di sconto con l’acquisto di 4 o più prodotti

Sono molte le proposte all’interno del vasto catalogo, una delle più interessanti è sicuramente quella della linea Swift.

Disponibile in numerose varianti e configurazioni lo Swift 1 è il portatile dal miglior rapporto qualità/prezzo della casa Taiwanese.

Trattandosi di un computer pensato per tutti è possibile trovarlo in diverse colorazioni, anche rosa, e con un prezzo di ingresso di 399€ si candida ad essere un piccolo tuttofare ideale per lo studio, ma anche per la vita domestica di tutti i giorni grazie alla buona capacità di memoria e di calcolo al suo interno.

Acer Swift 3 è un notebook elegante e leggero con uno schermo IPS Full HD da 14 pollici, un peso di soli 1,19 kg, disponibile nelle colorazioni grigio e rosa. Nello chassis da 15,95mm racchiude una grande potenza, grazie al processore Intel Core i7-1065G7 fino alla decima generazione con grafica Intel Iris Plus, oppure una GPU opzionale NVIDIA GeForce MX250, spinge le prestazioni a un livello sempre ottimale.

Può installare fino a 512 GB di memoria SSD PCIe Gen 3×4, 16 GB di RAM LPDDR4, e dispone di connettività Thunderbolt 3 e Intel Wi-Fi 6 a doppia banda, per un’esperienza wireless più fluida e piacevole. Offre fino a 12,5 ore di autonomia e la ricarica rapida: con una carica di 30 minuti può stare acceso per 4 ore in condizioni di riproduzione video.

L’Acer Swift 5 da 14 pollici è conosciuto fin dall’inizio come il più leggero della sua classe, grazie a un telaio realizzato con una combinazione perfettamente bilanciata di leghe di magnesio-litio e magnesio-alluminio. L’ultima generazione pesa solo 990 grammi con il chip grafico opzionale dedicato NVIDIA GeForce MX250, o ancora meno con la rinnovata grafica integrata Intel Iris Pro, tutto in uno spessore di soli 14,95 mm.

Grazie al processore Intel Core i7-1065G7 fino alla decima generazione e un massimo di 512 GB di storage SSD PCIe Gen 3×4, assicura agli utenti prestazioni di fascia alta e colori brillanti sul touchscreen IPS Full HD da 14 pollici.

Swift 5 dispone di un connettore USB Type-C con supporto Thunderbolt 3, Intel Wi-Fi 6 a doppia banda (802.11ax) e supporta Windows Hello tramite il lettore di impronte digitali.

Autonomia fino a 12,5 ore per coprire un’intera giornata lavorativa.

Recentemente aggiornato potete trovare tutte le informazioni a questo link

Vi lasciamo direttamente il link alla recensione del modello Acer Swift 7 PRO da noi recensito a fine 2019 e capirete perché ci è piaciuto così tanto e perchè lo abbiamo incoronato il miglior Notebook Acer nella guida dedicata.