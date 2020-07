🥇 Guida Miglior Notebook Acer 💻 • Luglio 2020

Il mondo dei portatili è tanto bello quanto vario, per questo abbiamo deciso di integrare la nostra guida migliori notebook con delle piccole mini guide divise per casa produttrice.

In questa guida miglior notebook Acer andremo a prendere in considerazione non i prezzi dei singoli prodotti, realizzando una banalissima classifica, ma andremo a selezionare le migliori proposte suddivise per la categoria di utilizzo.

Nonostante le categorie siano ben distinte tra loro, sarà possibile utilizzare un prodotto anche in un’altro ambito senza però avere gli stessi risultati, grazie alla versatilità dell’intera lineup dei prodotti Acer. Pertanto i nostri sono solo suggerimenti, per tutti i dubbi dell’ultimo minuto siamo disponibili nei commenti a fondo guida.

Vediamo allora al momento quale è il miglior notebook Acer per noi di Techzilla.it.

Miglior Notebook Acer per Casa

La prima categoria che andiamo ad affrontare è quella domestica. Il miglior notebook Acer per casa è quello che riesce a eseguire brillantemente tutte quelle funzioni gestionali tipiche familiari.

Nelle nostre proposte troveremo un ottimo spazio di memoria, un buono schermo e delle caratteristiche interne giuste per garantire un utilizzo fluido del prodotto contenendo i costi iniziali d’acquisto.

Acer Swift 3 – SF314-58-597S

Un portatile perfetto per la casa in quanto risulta robusto, leggero e sottile. Robusto per sostenerei ritmi quotidiani casalinghi, leggero per essere facilmente spostato da una persona all’altra e sottile per riporlo facilmente nei momenti di inutilizzo.

La versione da noi selezionata offre all’utente un processore Intel Core i5-10210U di decima generazione, affiancato da 8 GB di RAM DDR4 per una velocità di utilizzo di alto livello. Con 512 GB di spazio di archiviazione su di un veloce SSD, non sarà un problema organizare tutte le nostre foto di famiglia o anche visualizzare dei contenuti multimediali sul ottimo display.

Il miglior notebook da 14 pollici con tecnologia FullHD IPS retroilluminato a LED.

Con un buon numero di porte a disposizione e un sistema di raffreddamento silenzioso avremo la possibilità di utilizzare il notebook in qualsiasi situazione. Potete leggere la nostra recensione di un modello precedente a questo link.

Acer Swift 3 SF314-58-597S Pc Portatile, Notebook con Processore Intel Core i5-10210U, 8 GB DDR4, 512GB PCIe NVMe SSD, Display 14" FHD IPS LED LCD, Scheda Grafica Intel UHD, Windows 10 Home, Silver 16€ ► 749€ ►

Acer Aspire 7 A715-41G-R3WV

Un’altro notebook perfetto per l’utilizzo domestico è questo Acer Aspire 7. Grazie a dimensioni maggiori al precedente, e una architettura hardware completamente differente, anche questo prodotto risulta perfetto per l’uso in casa.

La versione da noi selezionata propone un processore AMD Ryzen 7 3750H, accompagnati da 8 GB di memoria RAM DDR4 , che assieme garantiscono un ottima fluidità del sistema operativo.

Anche qui troviamo ben 512 GB di spazio per l’archiviazione dei nostri dati su di un rapido SSD e, attraverso un display 15.6″ Full HD IPS retroilluminato a LED e una scheda video dedicata come la Nvidia GeForce GTX 1650 da 4GB, sarà possibile utilizzare il portatile anche come una macchina da gioco per i componenti più giovani della casa.

Troviamo un discreto numero di porte e un buon sistema di raffreddamento per mantenere i componenti ben ventilati, e quindi più efficienti, nel trascorrere dei giorni.

Acer Aspire 7 A715-41G-R3WV Notebook con Processore AMD Ryzen 7 3750H, RAM da 8 GB DDR4, 512GB PCIe NVMe SSD, Display 15.6" FHD IPS LED LCD, NVIDIA GeForce GTX 1650 4GB GDDR6, Windows 10 Home, Nero 862€ ► 999€ ►

Miglior Notebook Acer per Studio / Lavoro

La seconda categoria che prendiamo in considerazione è quella del miglior notebook Acer per studiare o, vista l’ambivalenza dei prodotti per lo stesso genere, il miglior notebook Acer per lavorare.

Le nostre scelte si basano sul fattore chiave che accomuna i laptop di questa categoria, la versatilità di utilizzo del notebook. Oltre a questo ovviamente un peso decisamente contenuto, e buone caratteristiche interne, permettono l’utilizzo in maniera ottimale durante le sessioni di studio o lavoro.

Acer Spin 5 SP513-52N-55NV

La prima soluzione consigliata per lo studio e il lavoro è questo Acer Spin 5. Questo convertibile è un ottimo dispositivo che, grazie alla sua convertibilità, permette molteplici varianti di utilizzo grazie anche alla penna Acer Active Stylus inclusa nello chassis.

Con un processore Intel Core i5-8250U e 8GB di memoria RAM non sarà un problema prendere appunti di lavoro o utilizzare la stylus sullo schermo multi-touch da 13.3″ Full HD IPS. Un buon set di porte di espansione e uno spazio di archiviazione a disposizione di 256 GB sarà possibile lavorare o studiare in tutta tranquillità.

Acer Spin 5 SP513-52N-55NV Notebook con Processore Intel Core i5-8250U, RAM da 8 GB DDR4, 256 GB SSD, Display da 13.3" Multi-touch FHD IPS LCD, Scheda Grafica Intel HD 620, Windows 10 Home, Grigio 925€ ► 1808€ ►

Acer Swift 5 SF514-54T-50V1

L’Acer Swift 5 è la soluzione ideale per chi è sempre in mobilità visto il peso del notebook di soli 990 grammi. Leggero non vuol dire però poco performante, anzi, potete leggere la nostra recensione di un modello precedente a questo link.

Questo modello ha come processore un Intel Core i5-1035G1 di decima generazione, ed è accompagnato da 8 GB di memoria RAM. Lo spazio a disposizione per l’archiviazione dei dati, o progetti di lavoro/studio e di ben 512 GB attraverso una veloce unità SSD.

Il miglior notebook Acer da 14 pollici con tecnologia multi touch e risoluzione Full Hd retroilluminato LED e grazie alla varietà di porte di collegamento, inclusa una moderna USB di tipo C permettono una piena compatibilità con tutte le ultime tecnologie presenti sul mercato.

Acer Swift 5 SF514-54T-50V1, PC Portatile, Notebook, Intel Core i5-1035G1, RAM 8 GB, 512 GB PCIe SSD, Display Multi-touch 14" FHD IPS LED, USB-C, 990 g, Grafica Intel UHD, WIFI 6, Windows 10 Home 59€ ► 999€ ►

Miglior Notebook Acer per Giocare

Tra le categorie da noi prese in considerazione non poteva mancare il miglior notebook Acer per giocare. Con la linea Predator e Nitro Acer ha conquistato subito il mercato proponendo prodotti belli e funzionali.

Ovviamente per questa categoria il focus è su tutte quelle caratteristiche multimediali per permettere lo svolgimento dei videogames in maniera fluida e senza scatti. Una scheda video di primo livello e uno schermo ad alte prestazioni sono i cardini di questa sezione.

Acer Nitro 5 AN515-54-732V

Acer Nitro 5 è la scelta ideale per il gamer occasionale o quella persona che ricerca delle prestazioni importanti, ma tiene d’occhio il costo totale del prodotto. Abbiamo recensito una versione precedente del Nitro, trovate tutte le informazioni a questo link.

La versione da noi suggerita ha un processore Intel Core i7-9750H e 16 GB di memoria RAM DDR4 per giocare ai massimi livelli. La scheda grafica è una Nvidia GeForce GTX 1650 4GB GDDR5, ideale per giocare, con una buona qualità video, ai titoli più in voga del momento mantenendo alti i dettagli.

Con 512 GB di spazio di archiviazione a nostra disposizione e uno schermo da 15.6″ Full HD IPS con una velocità di aggiornamento da 144 Hrz sarà impossibile perdere qualche dettaglio durante le sessioni di gioco.

Acer Nitro 5 AN515-54-732V Notebook Gaming con Processore Intel Core i7-9750H, Ram 16GB DDR4, 512GB PCIe NVMe SSD, Display 15.6" FHD IPS 144 LED LCD, NVIDIA GeForce GTX 1650 4GB GDDR5, Windows 10 Home 1299€ ► 1003.94€ [-23%] 1079€ ►

Acer Predator Helios 300 PH315-52-74NL

Personalmente ho trovato l’ Acer Predator Helios 300 uno dei portatili gaming più interessanti usciti ultimamente sul mercato. Non solo per il suo ottimo rapporto qualità/prezzo, ma l’hardware all’interno è ampiamente soddisfacente per la maggior parte dei giochi attualmente sul mercato.

Il portatile ha come processore un Intel Core i7-9750H e ben 16 GB di memoria RAM a disposizione dell’utente. Con una stratosferica scheda grafica Nvidia GeForce RTX 2060 da 6 GB potremo affrontare qualsiasi titolo ludico senza preoccuparci di rallentamenti vari.

L’ottimo schermo da 15.6″ Full HD IPS con una velocità di aggiornamento di 144 Hz è perfetto per uno scorrimento fluido delle immagini e i 512 GB di memoria SSD sono perfetti per avere a portata di mano tutti i nostri giochi preferiti.

Acer Predator Helios 300 PH315-52-74NL Notebook Gaming Portatile, Intel Core i7-9750H, RAM 16 GB DDR4, 512 GB PCIe NVMe SSD, 15.6" FHD IPS 144 Hz, NVIDIA GeForce RTX 2060 6 GB GDDR6, Windows 10 Home 1703€ ► 1703€ ►

Acer Predator Triton 500 PT515-52-71EU

Acer Predator Triton 500 è la massima espressione ludica in casa Acer. Non ci sarebbe bisogno di elencare le sue caratteristiche tecniche ma per dovere di descrizione eccole qua.

All’interno troviamo la più potente scheda video attualmente esistente sul mercato notebook, la Nvidia GeForce RTX 2080 S da 8 GB che, affiancata da 32 GB di memoria RAM e un processore Intel Core i7-10750H di decima generazione fanno volare questo stupendo notebook gaming.

Grazie a una memoria SSD da 1024 GB l’Acer Predator Triton 500 risulta essere il miglior notebook Acer da 15 pollici per il gaming grazie alla tecnologia dello schermo Full HD con refresh rate da 300 Hz renderanno il gioco un’esperienza unica nel settore.

Predator Triton 500 PT515-52-71EU Notebook Gaming, Processore Intel Core i7-10750H, Ram 32 GB DDR4, SSD 1024 GB, Display 15.6" FHD IPS 300 Hz LCD, NVIDIA GeForce RTX 2080 S 8 GB, Windows 10 Home 1808€ ► 2999€ ►

Miglior Notebook Acer per Professionisti

Non ci siamo dimenticati dei creatori di contenuti con i portatili, ecco pertanto il miglior notebook Acer per i professionisti. I prodotti in questa categoria si caratterizzano per l’eccellente hardware interno capace di soddisfare tutti i requisiti tecnici di ogni programma.

Pertanto a fronte di una spesa sicuramente maggiore rispetto alle categorie precedenti, qui troveremo dei veri e propri concentrati di tecnologia in grado di far impallidire tutti gli altri notebook mostrati in questa guida.

Acer ConceptD 7 CN715-71-7728

L’Acer ConceptD 7 è un sogno per tutti i professionisti che cercano una qualità video eccellente, e delle caratteristiche tecniche di primissimo livello. Questa linea di portatili è l’ideale per chi lavora direttamente con il portatile e crea contenuti da condividere online.

Per noi esiste solo una scelta al momento per il miglior notebook Acer per i professionisti, l’Acer ConceptD 7 grazie al suo schermo è il miglior notebook per i professionisti.

All’interno troviamo un ottimo processore Intel Core i7-9750H accompagnata da ben 32 GB di memoria RAM per resistere a qualsiasi operazione di rendering. Un’ottima memoria interna per l’archiviazione di tutti i nostri lavori da 1024 GB permetterà l’accesso ultraveloce a tutti i file.

Sarà possibile visualizzare ogni genere di contenuto sul brillante schermo da 15.6″ con risoluzione UHD 4K certificato Pantone e, grazie alla presenza di una superba scheda grafica Nvidia GeForce RTX 2080, non riscontreremo nessun problema di riproduzione, anche ludica alla massima qualità, nonostante non sia il target primario di questo notebook.

ConceptD 7 CN715-71-7728 Notebook con Processore Intel Core i7-9750H, Ram da 32 GB, 1024 GB PCIe NVMe SSD, Display 15.6" UHD 4K LED LCD, NVIDIA GeForce RTX 2080 8 GB, Windows 10 Professional, Bianco 64€ ► 3299€ ►

Miglior Notebook Acer in Assoluto

Volete conoscere quale è per noi di Techzilla.it il miglior Notebook Acer in Assoluto ?

Non è stato semplice scegliere il nostro prodotto preferito in quanto, a catalogo, ci sono molte proposte interessanti. Tralasciando le necessità personali, o le passioni, ecco la nostra scelta per il notebook Acer più completo.

Acer Swift 7 SF714-52T-7537

La nostra scelta per il miglior notebook Acer non poteva che ricadere sul leggerissimo Acer Swift 7. Nel corso degli anni lo abbiamo recensito molte volte, l’ultima riguardante lo Swift 7 Pro potete trovarla qui.

Questo portatile è il miglior notebook Acer per chi è spesso in movimento ma desidera avere accanto a se un fido compagno di lavoro lontano dal proprio confort.

Con un processore Intel Core i7-8500Y e 16 GB di memoria RAM, sarà possibile affrontare tutte le necessità dell’ultimo minuto ovunque ci troviamo. Con dimensioni e peso estremamente contenuti, solo 9.95 mm di spessore e 890 grammi di peso, la portabilità è estrema.

Le contenute dimensioni non sacrificano il resto dell hardware in quanto troviamo uno spazio di archiviazione di 512 GB via SSD e un ottimo display Multi-touch 14″ Full HD che saprà rapire tutti gli sguardi di chi è nelle sue vicinanze.

Acer Swift 7 SF714-52T-7537 Notebook portatile, Intel Core i7-8500Y, Ram 16GB, 512 GB SSD, Display Multi-touch 14" FHD IPS LED LCD, Grafica Intel UHD 615, PC Portatile, Windows 10 Professional, Nero 24€ ► 1999€ ► 1644.99€ [-18%] 1821.99€ ►

Queste sono le nostre scelte per quanto riguarda il miglior notebook Acer, trovate la loro intera lineup di prodotti a questo link.

Avete trovato qualcosa di vostro interesse? Fatecelo sapere nei commenti, soprattutto se avete qualche dubbio sulle varie versioni dei modelli disponibili, vi aiuteremo al nostro meglio.

Se invece siete ancora indecisi e la nostra guida al miglior notebook Acer non vi soddisfa vi suggeriamo di salvare la pagina tra i vostri preferiti e tornare periodicamente a controllarla, noi la terremo costantemente aggiornata per rispecchiare eventuali nuovi modelli e riportare i nostri consigli.