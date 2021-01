In un ottica di ottimizzazione del lavoro Acer ha sottoscritto un accordo di collaborazione con PrinterLogic, azienda ben conosciuta a livello mondiale per il servizio di stampa serverless, offrendo una soluzione di Print Management per tutti i clienti enterprise nel territorio EMEA.

Acer è entusiasta di collaborare con PrinterLogic per offrire alle aziende, ai rivenditori e ai clienti una soluzione SaaS Print Management semplice e sicura. E’ un servizio complementare alla nostra attuale offerta DaaS che semplifica l’acquisto e la gestione in un unico contratto dell’hardware, del software e dei servizi Massimiliano Rossi, Product Business Unit VP di Acer Emea

Grazie all’estensione di PrinterLogic, attraverso le funzioni di Chrome OS, tutte le aziende possono abbandonare facilmente Google Cloud Print, cui servizio si è concluso a dicembre 2020, implementando una soluzione Saas multi-tenant senza l’installazione di nuove postazioni server, andando così a ridurre i costi di gestine e della struttura.

La soluzione PrinterLogic supporta la totalità dei sistemi operativi, non soltanto i device basati su Chrome OS, offrendo una piattaforma flessibile e centralizzata per stampare, in completa sicurezza, da tutti i dispositivi e gli endpoint.

La soluzione PrinterLogic semplifica notevolmente la gestione della stampa, senza tempi di inattività e senza la necessità di acquistare costosi server di stampa” afferma Gli utenti possono stampare da qualsiasi device, facilitando così il processo di stampa per l’utente e un risparmio di costi per l’azienda Garrett Helmer, Chief Marketing Officer di PrinterLogic

La soluzione PrinterLogic offerta è disponibile per la vendita in Emea.

Per ottenere una demo, gli utenti possono compilare il form sulla landing page dedicata: https://try.printerlogic.com/acer chrome/

