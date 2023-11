Acer ha da poco presentato il router wireless Predator Connect W6, un prodotto progettato per gli appassionati di giochi online. Questo potente router, certificato da NVIDIA GeForce NOW, offre un’esperienza di gioco cloud-based stabile e ad altissima velocità, ottimizzata automaticamente per offrire risoluzioni e frame rate eccezionali, con una grafica impressionante basata su ray-tracing.

Grazie alla certificazione da parte di NVIDIA GeForce NOW, il router Predator Connect W6 consente ai giocatori di accedere a oltre 1.600 titoli e nuovi giochi che vengono costantemente aggiunti settimana dopo settimana. Tra i titoli di successo inclusi troviamo giochi del calibro di Cyberpunk 2077, Baldur’s Gate III e A Plague Tale: Requiem.

Questo router all’avanguardia supporta anche lo standard Wi-Fi 6E, offrendo un’esperienza di gioco straordinaria con GeForce NOW, raggiungendo risoluzioni fino a 4K a 120 fotogrammi al secondo o 1080p a 240 fps.

L’innovativo software QoS (Quality of Service) è stato sviluppato da Acer in collaborazione con NVIDIA e ha superato rigorosi test di rete per garantire prestazioni di alto livello necessarie per il gioco 4K a 120 fps con ray-tracing attivo. Il router è stato ottimizzato per garantire bassa latenza e zero perdita di pacchetti e frame, assicurando un’esperienza di gioco online di prim’ordine.

Per controllare il router Acer Predator Connect W6 in remoto tramite smartphone o tablet, è disponibile l’applicazione Acer Predator Connect Mobile, che può essere scaricata dal Play Store di Google o dall’App Store di Apple.

Il router è alimentato da un processore Arm Cortex Quadcore da 2 GHz, 1 GB di RAM DDR4 e 4 GB di ROM, sfruttando il software Hybrid QoS per garantire una connettività rapida e senza interruzioni alla rete Wi-Fi tri-band a 6 GHz. Grazie alle connessioni multiple Wi-Fi 6E, il Predator Connect consente ai giocatori di raggiungere velocità di picco fino a 7,8 Gbps, con latenze ridotte di circa 2 ms, eliminando il rischio di disturbi, congestioni e latenze.

GeForce NOW contribuisce a ridurre la latenza grazie a un rendering rapido dei giochi, una codifica efficiente e alti frame rate di streaming. Il router Predator Connect W6 Wi-Fi 6 è dotato di diverse tecnologie per creare una rete ibrida ultraveloce. Il software Hybrid QoS, compatibile con l’Intel® KillerTM Prioritization Engine, rileva e accelera il traffico di rete per massimizzare la velocità. I giocatori hanno il pieno controllo, potendo assegnare priorità ai diversi dispositivi e applicazioni, regolare la copertura Wi-Fi verso il PC e monitorare la potenza del segnale tramite luci LED corrispondenti.

Il router è dotato del software Auto Configuration Server (ACS), che effettua una scansione dell’ambiente Wi-Fi per identificare potenziali congestioni e consente ai giocatori di passare facilmente al canale Wi-Fi meno affollato. Inoltre, il software Intelligent Device Recognition garantisce un’ottima compatibilità con qualsiasi dispositivo o applicazione, mentre il Trend MicroTM Home Security Engine integrato protegge dagli attacchi e dai siti dannosi, garantendo la sicurezza degli oggetti IoT.

Con le ultime tecnologie di potenziamento della velocità, il router Predator Connect W6 Wi-Fi 6E offre un’esperienza di gioco in streaming all’altezza dei professionisti.

Prezzi e Disponibilità

Il router Predator Connect W6 Wi-Fi 6E è disponibile in Italia con prezzi a partire da 299 euro.

I dettagli esatti, i prezzi e la disponibilità possono variare a seconda della regione. Per ulteriori informazioni sulla disponibilità, specifiche del prodotto e prezzi nei mercati specifici, è possibile visitare il sito www.acer.com.

