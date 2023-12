Acer ha recentemente presentato il suo ultimissimo gioiello nel mondo del gaming: il notebook Predator Triton Neo 16 (PTN16-51). Questo dispositivo all’avanguardia è equipaggiato con i nuovi processori Intel Core Ultra, dotati di capacità di elaborazione IA dedicate, e le potenti GPU NVIDIA GeForce RTX della serie 40, rendendolo la scelta ideale per i gamer e i content creator alla ricerca di prestazioni elevate.

Esperienza Visiva Immersiva e Raffreddamento All’Avanguardia

Il Predator Triton Neo 16 vanta un ampio display da 16 pollici con una risoluzione fino a 3,2K e una frequenza di aggiornamento di 165 Hz. Certificato Calman, questo pannello garantisce colori accurati sin dall’inizio, offrendo un’esperienza visiva di altissimo livello sia per i giochi più impegnativi che per le applicazioni più esigenti.

Il sistema di raffreddamento avanzato del Triton Neo 16 utilizza una ventola AeroBlade di quinta generazione e una pasta termica in metallo liquido sulla CPU. Questa combinazione assicura che il notebook mantenga le massime prestazioni anche sotto stress, garantendo un’esperienza di gioco fluida e senza interruzioni.

Controllo Intelligente del Dispositivo

Grazie al software Acer PurifiedVoice 2.0, potenziato dall’intelligenza artificiale, e all’app proprietaria PredatorSense, gli utenti possono gestire facilmente le comunicazioni e il dispositivo. Con funzionalità ottimizzate e un’interfaccia intuitiva, il Predator Triton Neo 16 offre un controllo completo a portata di mano.

Esperienza multimediale con prestazioni e grafica al TOP

Alimentato dai nuovi processori Intel Core Ultra serie H e dalla potente GPU NVIDIA GeForce RTX 4070 Laptop, il Triton Neo 16 offre prestazioni eccezionali e supporto alle ultime tecnologie, tra cui NVIDIA DLSS 3.5 per immagini migliorate dall’intelligenza artificiale.

Con diverse opzioni per il display, tra cui una risoluzione fino a 3,2K a 165 Hz e una copertura cromatica DCI-P3 al 100%, il Triton Neo 16 offre un’esperienza multimediale completa. La tecnologia Acer Purified Voice 2.0 e la certificazione Calman garantiscono colori realistici e comunicazioni cristalline.

Il sistema termico avanzato del Triton Neo 16, con ventola AeroBlade 3D di quinta generazione e pasta termica in metallo liquido, assicura prestazioni ottimali anche sotto carichi di lavoro intensi. Con l’app Predator Sense 5.0, gli utenti possono controllare facilmente le modalità operative, la velocità della ventola e personalizzare l’illuminazione della tastiera RGB a 3 zone.

Disponibilità e Prezzo

Il Predator Triton Neo 16 (PTN16-51) sarà disponibile in Italia a partire da marzo 2024.

Le specifiche esatte, i prezzi e la disponibilità possono variare in base alla regione. Per ulteriori dettagli sulla disponibilità, specifiche del prodotto e prezzi nei mercati specifici, si prega di visitare il sito web ufficiale di Acer.

