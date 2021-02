Dopo una proficua partnership avviata nel 2020 tra Acer e il Team Sauber Motorsport, è notizia odierna che le due società estenderanno la loro collaborazione per la stagione 2021.

Sauber Motorsport, che pianifica e gestisce l’ingresso dell’Alfa Romeo Racing ORLEN nel campionato del mondo di Formula 1, intende potenziare ulteriormente l’elaborazione dati grazie alla preziosa collaborazione di Acer. Con le ultime tecnologie all’avanguardia sarà possibile mantenere in perfetta connessione il team a bordo pista e quello presente all’interno della sede generale di Sauber a Hinwil.

A tal proposito è un piacere annunciare l’arrivo imminente di una campagna di marketing che include il famoso Kimi Räikkönen, pilota dell’Alfa Romeo Racing ORLEN.

Acer è una delle principali società che opera nell’ambito delle tecnologie di informazione e comunicazione, grazie ad una presenza in oltre 160 paesi nel mondo. Essa fornirà al team Sauber Motorsport soluzioni di livello commerciale come notebook Enduro e TravelMate, workstation ConceptD e soluzioni di visualizzazione digitale.

Frédéric Vasseur, Team Principal Alfa Romeo Racing ORLEN e CEO Sauber Motorsport AG ha così dichiarato:”

È un vero piacere estendere il nostro rapporto con Acer. Il nostro lavoro insieme nel 2020 ha messo in luce le sinergie tra il mondo dell’informatica di fascia alta e il motorsport. Questi due ambienti sono altamente competitivi nella ricerca delle prestazioni,cercando costantemente ogni giorno di aprire nuove possibilità di sviluppo. Lavorare insieme nel 2021 è un risultato naturale di questo e non vediamo l’ora di condividere insieme una stagione di successo. Frédéric Vasseur, Team Principal Alfa Romeo Racing ORLEN e CEO Sauber Motorsport AG

Le novità di connettività e soluzioni hardware per questo 2021, realizzate appositamente da Acer per questa partnership, svolgeranno un ruolo chiave per la trasmissione e l’elaborazione dei dati tra il team presente a bordo pista e gli esperti all’interno del quartier generale di Sauber Motorsport.

Siamo lieti di estendere la nostra partnership nel 2021 con uno dei team più prestigiosi nella storia della Formula 1, grazie anche a piloti iconici. In Acer non solo spingiamo i confini di ciò che è possibile in tecnologia, ma anche nel marketing digitale portando contenuti e storie ancora più coinvolgenti alla nostra comunità di fan. La Formula Uno è uno degli sport con il maggior numero di spettatori con margini di crescita rapidi nell’arena digitale a livello globale, è la piattaforma perfetta per interagire con la generazione Y e Z e il loro stile di vita. Hajo Blingen, Vice President Marketing, Acer Europe SA

Acer e Alfa Romeo Racing ORLEN condividono la stessa passione per la tecnologia e si rivolgono anche alla stessa fascia demografica di fan tra i 13 ei 44 anni, offrendo un ulteriore obiettivo comune tra i due partner.

La Formula 1 è uno sport che unisce l’abilità di guida alla tecnologia, da qui la necessità indispensabile di disporre di un hardware di primo livello. Acer, in qualità di partner ufficiale, fornisce le migliori workstation ConceptD, inclusi i monitor, ai 200 ingegneri di Sauber Motorsport per garantire affidabilità e massima precisione nella routine quotidiana per permettere di raggiungere le migliori prestazioni elettroniche e aerodinamiche.

Grazie agli ultimi prodotti Acer Enduro, notebook certificati di grado militare, il team Sabuer Motorsport può contare su prodotti estremamente robusti e durevoli per gestire tutte le operazioni qualunque siano le condizioni di gara, sia essa la classica pioggia incessante di Silverstone o il caldo umido di Singapore, oppure la polvere di sabbia del deserto nelle notti fredde del Bahrain.

I membri chiave del team useranno anche notebook TravelMate di Acer per aumentare la collaborazione, la produttività e la sicurezza, indipendentemente da dove si trovino nel mondo.

Per tutte le informazioni riguardanti Acer e i suoi prodotti è possibile visitare il sito ufficiale : www.acer.it

Rimani aggiornato su offerte lampo ed errori di prezzo, seguici su Telegram!