Acer ha annunciato il lancio del suo ultimo gioiello tecnologico, l‘Acer Swift Go 14 (SFG14-72), una potente combinazione di intelligenza artificiale e prestazioni avanzate. Questo notebook, ideale per studenti, professionisti e creator, è spinto dai processori Intel® CoreTM Ultra, completati dalla scheda grafica (GPU) Intel Arc e l’Intel AI Boost.

“Il nostro nuovo Swift Go 14 va oltre il suo design elegante e il display ad alta risoluzione, offrendo la più recente suite di tecnologie di collaborazione per supportare un’ampia varietà di funzioni e stili di vita.

Swift Go 14 è uno dei primi dispositivi sul mercato a essere dotato di processori Intel Core Ultra, che apriranno la strada a uno sviluppo ulteriore delle attività di intelligenza artificiale generativa sui dispositivi Acer del futuro”.

James Lin, General Manager Notebooks, Acer Inc