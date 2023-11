Il Black Friday si avvicina ma Xiaomi apre già le danze e già da oggi e per tutto il mese di novembre, su mi.com e po.co , si potrà accedere a una serie di super offerte su tantissimi prodotti a prezzi ancora più incredibili.



Le primissime offerte sugli smartphone e su prodotti Smart Life sono iniziate e qui sotto puoi trovare alcune delle migliori offerte:

Smartphone per tutti i gusti, a prezzi inediti

Xiaomi 13T nella configurazione 8GB+256GB, pensato per il pubblico che desidera esprimere al meglio il proprio talento artistico attraverso la ‘Authentic Leica Imagery’, è disponibile a 499,90€ invece di 699,90€.



Redmi Note 12, con display AMOLED a 120Hz è acquistabile nella versione 4GB+64GB a 139,90€ anziché 229,90€ e, nella configurazione 8GB+256GB a 199,90€ anziché 299,90€.

Ma non finisce qui! Un vero regalo è Redmi Note 12 Pro nella configurazione 6GB+128GB a 249,90€ anziché di 369,90€ mentre per la configurazione 8GB+256GB a 259,90€ invece di399,90€.



Per i giovani appassionati di tecnologia, POCO X5 Pro 5G, 6GB+128GB, è disponibile a 249,90€ e a 299,90€ nella configurazione 8GB+256GB.

I tablet ritornano in grande stile

Redmi Pad SE, il nuovo tablet che unisce praticità, estetica e convenienza, è disponibile a 149,90€ invece di 219,90€ nella configurazione da 4GB+128GB.



Xiaomi Pad 6, progettato per garantire elevate performance nel lavoro, ma anche nell’intrattenimento, è in sconto a 369,90€, al posto di 449,90€, in configurazione 8GB+256GB.

Il paradiso per chi ama la pulizia: incredibili sconti su prodotti per la casa smart

L’AioT semplifica la vita, specie quella domestica, ancor di più se a prezzi scontati!

Xiaomi Robot Vacuum E12 èin offerta a 149,99€ da199,99€; Xiaomi Robot Vacuum X10 è acquistabile a 389,99€ anziché 499,99€ ;



èin offerta a da199,99€; è acquistabile a anziché 499,99€ Xiaomi Robot Vacuum S12 è disponibile a 199,99€ anziché 299,99€ e Xiaomi Robot Vacuum S10+ è in super occasione a 299,99€ anziché 449,99€.

Riscopri la magia dell’entertainment con POCO C65

A novembre arriva anche un nuovo membro della famiglia POCO!

POCO, brand popolare tra i giovani appassionati di tecnologia, annuncia, infatti, l’arrivo di POCO C65, ultimo nato della popolare POCO C series, pronto a conquistare i tech-lover della Gen-Z grazie a una serie di funzionalità smartphone aggiornate ed indispensabili, combinate ad un prezzo davvero incredibile.

POCO C65, grazie al suo display da 6,74” con schermo LCD e certificazione TÜV, offre un’esperienza visiva coinvolgente, di livello cinematografico, con un refresh rate da 90Hz, una potente batteria da 5000mAh (typ), un’impressionante configurazione a tripla fotocamera con IA da 50MP e un processore octa-core MediaTek Helio G85.

POCO C65 sarà disponibile in tre colori, Black, Blue e Purple, e sarà acquistabile sui canali ufficiali in due varianti, da 6GB+128GB e da 8GB+256GB. Prezzi e disponibilità saranno svelati contestualmente all’inizio delle vendite. Stay tuned!



Per maggiori informazioni e per scoprire tutte le offerte visitare la pagina mi.com e po.co ,

