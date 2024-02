Amazon ha ufficialmente lanciato il suo attesissimo Echo Hub sul mercato italiano, offrendo agli utenti un’innovativa soluzione per gestire la propria Casa Intelligente in modo ancora più semplice ed efficace. Il dispositivo, integrato con l’assistente vocale Alexa, è progettato per essere montato a parete e promette di rivoluzionare l’esperienza degli utenti nel controllo dei dispositivi compatibili.

Secondo i dati forniti dall’Osservatorio Internet of Things del Politecnico di Milano, il mercato delle soluzioni Internet of Things (IoT) per la Smart Home in Italia ha registrato un notevole incremento nel 2023, superando la cifra impressionante di 800 milioni di euro. Questi dati evidenziano chiaramente il crescente interesse dei consumatori italiani nel rendere le proprie abitazioni sempre più intelligenti e interconnesse.

Il nuovo Echo Hub non si limita semplicemente a semplificare la gestione della Casa Intelligente, ma offre agli utenti un’esperienza visiva e tattile avanzata, grazie a una tecnologia intuitiva e accessibile. Questo dispositivo risponde alla crescente richiesta di una tecnologia domestica che sia facile da utilizzare, automatica e naturale nell’interazione con l’utente.

Echo Hub è dotato di un sottileschermo touch da 8 pollicicon un pannello di controllo personalizzabile che consente diraggruppare e gestire tutti i dispositivi della Casa Intelligente,controllare i sistemi di sicurezza Ring,avviare routine,organizzare widgete visualizzare contemporaneamente lo streaming di più videocamere compatibili. Con icontenuti adattivi, Echo Hub utilizza la tecnologia a infrarossi per rilevare quando l’utente si trova nelle vicinanze, passando in modo naturale da una schermata iniziale personalizzata, con le foto preferite o un bellissimo orologio, alla schermata di controllo della Smart Home.

Alexa, l’assistente vocale di Amazon, è ormai una presenza consolidata in milioni di case in tutto il mondo. Con il numero sempre crescente di dispositivi intelligenti collegati, diventa sempre più evidente la necessità di un modo più semplice per visualizzare e gestire tutti questi dispositivi. Da quando è stato lanciato, i clienti in tutto il mondo hanno collegato quasi 1 miliardo di dispositivi ad Alexa, dimostrando l’ampia adozione di questa tecnologia e la sua crescente popolarità.

Il cuore digitale della casa, come lo definisce Amazon, è caratterizzato da un elegante schermo touch da 8 pollici che consente agli utenti di personalizzare il proprio pannello di controllo, raggruppando e gestendo tutti i dispositivi della Casa Intelligente in modo intuitivo. Echo Hub supporta una vasta gamma di dispositivi e tecnologie, tra cui Zigbee, Bluetooth, Matter e Thread, garantendo la massima compatibilità con oltre 10.000 dispositivi domestici intelligenti.

Facile da installare e con un hub integrato per la Casa Intelligente, Echo Hub si distingue per la sua versatilità e praticità d’uso. Può essere montato a parete o appoggiato su un ripiano, offrendo agli utenti la libertà di scegliere la soluzione che meglio si adatta alle proprie esigenze.

Prezzi e disponibilità

Echo Hub è disponibile da oggi su Amazon.it a 199,99€. La base di supporto, acquistabile separatamente, è disponibile a 34,99€. Oggi, i pannelli per la Smart Home hanno un costo elevato e richiedono l’intervento di installatori professionali. Con Echo Hub, Amazon offre una soluzione più accessibile e facile da installare, contribuendo a rendere la tecnologia nelle case dei clienti ancora più semplice.

