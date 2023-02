Un nuovo sfidante si aggiunge al roster di TEKKEN 8: stiamo parlando di Nina Williams che arriverà presto sul titolo per PlayStation 5, Xbox Series X|S e PC.

TEKKEN 8 sta venendo sviluppato con l’Unreal Engine 5. Non solo, tutti i modelli dei personaggi sono stati completamente rifatti, come è stata anche ripensata la filosofia di combattimento, ora improntata all’aggressività, per rendere ancora più spettacolari e divertenti i combattimenti.

Nina Williams, l’assassino silenzioso che è apparso in numerosi Tekken, è conosciuta per il suo stile di combattimento fluido e mortale.

Nuovo trailer italiano:

È anche dotati di armi per sconfiggere con stile i propri nemici.

Per TEKKEN 8 le sue mosse e tecniche sono state migliorate, introducendo nuove abilità che si adattano al meglio alla filosofia “aggressiva” del nuovo combat system del gioco.

Ha preso parte alla saga dei Mishima in diversi modi e per lungo tempo e resta solo da vedere come sarà coinvolta nella storia del nuovo capitolo.

TEKKEN 8 è in sviluppo per PlayStation 5, Xbox Series X|S e PC

