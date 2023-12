Xiaomi ha annunciato l’imminente lancio sul mercato italiano del Redmi 13C: questo dispositivo, progettato per offrire straordinarie esperienze fotografiche e di intrattenimento, si pone come la risposta alle esigenze creative della generazione Z.

Con uno spessore eccezionalmente sottile di 8,09 mm e un design piatto e alla moda, il Redmi 13C si distingue per il suo aspetto elegante e moderno, con colorazioni ispirate alla natura tra cui scegliere: Midnight Black, Navy Blue, Clover Green e Glacier White. Il telefono vanta un display notevole da 6,74 pollici, caratterizzato da un refresh rate di 90Hz per un’esperienza visiva straordinariamente fluida, accattivante e confortevole.

La cura per la salute degli occhi è al centro della progettazione del display LCD, che presenta caratteristiche come DC viewing e la certificazione TÜV per la tecnologia Low Blue Light e Flicker Free. Queste caratteristiche contribuiscono a ridurre al minimo l’affaticamento degli occhi, garantendo un comfort visivo ottimale.

Il Redmi 13C non si limita solo all’estetica e al comfort, ma punta anche a elevare l’esperienza fotografica degli utenti. Con una tripla fotocamera posteriore da 50MP e una fotocamera frontale da 8MP, il telefono assicura ritratti e autoscatti perfetti anche in condizioni di scarsa illuminazione. Il notevole miglioramento del 34,9% nella velocità di scatto in modalità notturna offre agli utenti la possibilità di catturare immagini di alta qualità anche in condizioni di luce limitata. La presenza di 10 filtri film.

La potenza del Redmi 13C proviene dal processore octa-core MediaTek Helio, ottimizzato con il sistema operativo MIUI 14. Questa combinazione garantisce prestazioni fluide, perfette sia per il gioco che per la visione di video, supportando contemporaneamente fino a 1TB di storage espandibile. Un’innovativa soluzione di memoria offre agli utenti fino a 8GB di RAM aggiuntivi oltre agli 8GB di estensione di base, raggiungendo così un totale di 16GB.

L’enorme batteria da 5000mAh garantisce un utilizzo duraturo ad alte prestazioni, supportata da una porta USB Type-C aggiornata che offre la comodità della ricarica rapida Power Delivery (PD) da 18W, assicurando che il Redmi 13C rimanga sempre in movimento.

Prezzo e disponibilità

Il Redmi 13C sarà disponibile per l’acquisto su mi.com a partire dalle 10:00 del 18 dicembre, nelle esclusive colorazioni Midnight Black, Navy Blue, Glacier White e Clover Green. Il telefono sarà proposto in due varianti di memoria:

Versione da 6GB di RAM e 128GB di storage, al prezzo di partenza di 159,90€.

Versione da 8GB di RAM e 256GB di storage, al prezzo di partenza di 179,90€.

Con queste specifiche impressionanti e un design accattivante, il Redmi 13C si preannuncia come un dispositivo destinato a conquistare il cuore degli appassionati di tecnologia in Italia.

