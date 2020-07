Arriva l’APP ufficiale HUAWEI STORE: 12% di sconto sui prodotti per festeggiare il lancio

HUAWEI annuncia oggi la disponibilità per l’Italia della nuova APP HUAWEI Store che fornisce un collegamento diretto ai servizi e le promozioni dell’e-commerce HUAWEI.

E in occasione del lancio HUAWEI ha deciso di offrire a tutti gli utenti che effettueranno un acquisto tramite l’app tra il 20 luglio e il 20 agosto 2020, uno sconto del 12% sui prodotti dell’ecosistema Huawei.

HUAWEI Store è infatti disponibile da oggi per il download su Huawei AppGallery e, a partire dal 27 luglio su Google Play Store per tutti i device Android

Isabella Lazzini, Retail & Marketing Director Huawei Consumer Business Group Italia ha così commentato il lancio della nuova APP:

“I nostri utenti rappresentano per noi la priorità numero uno. Ci impegniamo ogni giorno per offrire loro il meglio della tecnologia e per renderla quanto più accessibile in base alle loro esigenze. Siamo orgogliosi oggi, con l’arrivo della nostra nuova app, Huawei Store, di aprire un nuovo punto di incontro tra noi e tutti i nostri consumatori, accessibile in un click in qualsiasi momento e da ogni dove. Inoltre, all’interno dell’app tutti potranno entrare in contatto e interagire con gli oltre 120 mila iscritti a Community Huawei per avere consigli, leggere esperienze e scoprire i prodotti dell’ecosistema Huawei direttamente dalle storie di chi li utilizza quotidianamente”.

Ma non si tratta solo di un’app per accedere facilmente allo store HUAWEI, infatti tutti i benefici della community HUAWEI si potranno trovare all’interno di HUAWEI Store e tutti potranno continuare a raccontare le loro esperienze di utilizzo dei prodotti Huawei, avere accesso a offerte e premi esclusivi, condividere foto e ricevere consigli.

Le recensioni, i suggerimenti e le immagini condivise all’interno della community aiuteranno gli altri utenti a conoscere meglio i prodotti.

Ricordiamo cheHUAWEI Store è disponibile a partire dal 21 luglio per il download su Huawei AppGallery e, a partire dal 27 luglio, sul Google Play Store per tutti i device Android.

Potete fare il download da AppGallery a questo link: https://appgallery1.huawei.com/#/app/C102182717