Oggi POCO ha lanciato il nuovo POCO M6: questo smartphone, che si distingue per un prezzo altamente competitivo, combina una fotocamera professionale da 108MP con un display FHD+ di eccezionale qualità, prestazioni elevate, una lunga durata della batteria e ricarica rapida. Caratterizzato da un design elegante e raffinato con retro in vetro, il POCO M6 offre una serie di funzionalità all’avanguardia che sfidano le aspettative per la sua fascia di prezzo.

Il POCO M6 rappresenta un’ulteriore dimostrazione di come gli smartphone POCO racchiudano caratteristiche sorprendenti che migliorano l’esperienza d’uso degli utenti. Angus Ng, Head of Product Marketing di POCO Global:

“POCO M6 supera lo stereotipo secondo cui gli smartphone economici non sono in grado di offrire una grande e completa esperienza di intrattenimento. POCO M6 è la dimostrazione dell’impegno costante del nostro team nell’offrire tecnologie in grado di entusiasmare il pubblico a prezzi sempre più competitivi”

Divertimento e creatività per una fotografia di livello professionale

Gli appassionati di fotografia saranno sicuramente colpiti dalla fotocamera principale da 108MP del POCO M6, dotata di un sensore da 1/1,67 pollici. Con uno zoom 3x lossless e il più recente pixel binning 9-in-1, garantisce foto ultra-nitide in diverse condizioni di luce. Il doppio flash ad anello migliora gli scatti notturni, rendendoli eccezionalmente chiari e vividi. Inoltre, il POCO M6 è in grado di catturare splendide foto HDR, che offrono un’ampia gamma di toni per immagini luminose e realistiche.

La fotocamera frontale da 13MP è perfetta per selfie dettagliati e chiari, anche in condizioni di scarsa luminosità grazie alla ghiera soft-light che fornisce un’illuminazione naturale. Per i creatori di contenuti, il POCO M6 offre una serie di filtri divertenti e unici, come i filtri vintage FilmCamera e le cornici esclusive di FilmFrame, per dare un tocco creativo a ogni scatto.

Prestazioni elevate e un display dinamico FHD+ a 90Hz

Il POCO M6 è dotato di un ampio display LCD da 6,79’’ FHD+ (2460 x 1080), che offre colori vividi e immagini nitide grazie a 550 nits HBM e un rapporto di contrasto di 1500:1. La tecnologia AdaptiveSync dynamic regola in modo intelligente il refresh rate del display, raggiungendo un picco di 90Hz per un’esperienza di gioco fluida e rapida, riducendo al contempo il refresh rate durante la riproduzione di video e le attività quotidiane per preservare la batteria. Il touch sampling rate a 180Hz migliora la reattività durante il gioco, offrendo un’esperienza d’uso fluida.

La tecnologia Wet touch previene l’attivazione accidentale dello schermo, mentre il vetro Corning Gorilla Glass assicura una lunga durata e protezione contro l’usura quotidiana. Per proteggere gli occhi, il POCO M6 include un rapido oscuramento DC che riduce l’affaticamento visivo, insieme alla certificazione TÜV Rheinland Low Blue Light, Flicker Free e Circadian Friendly per un’esperienza visiva confortevole e sicura.

Alimentato dal chipset MediaTek Helio G91 Ultra, il POCO M6 offre prestazioni solide e fluide, grazie a una CPU octa-core e un processore grafico Arm Mali-G52 MC2, garantendo un’esperienza di gioco eccezionale.

Eleganza e raffinatezza con un design in vetro

Il design elegante del POCO M6 con retro in vetro dona un tocco di raffinatezza tipico dei dispositivi di fascia alta. Disponibile in tre varianti di colore – Black, Purple e Silver – il POCO M6 è incredibilmente sottile, con uno spessore di soli 8,3mm, offrendo una sensazione di leggerezza e qualità. Con la certificazione IP53, è resistente alle intemperie e alle cadute accidentali.

Il POCO M6 è dotato di una batteria ad alta capacità da 5.030mAh con ricarica rapida da 33W. Include anche un jack per cuffie da 3,5mm per una connettività audio senza problemi, un lettore di impronte digitali laterale per un accesso rapido e sicuro, e notifiche flash per le chiamate e gli allarmi, garantendo una connessione costante e immediata.

Disponibilità del prodotto

Il POCO M6 è disponibile in Italia a partire da oggi, 11 giugno, su mi.com, po.co e Amazon.it, nelle colorazioni Black, Purple e Silver, con due configurazioni:

6GB+128GB a partire da 169,00€

8GB+256GB a partire da 189,00€

Inoltre, fino al 17 giugno, il POCO M6 sarà disponibile in offerta early bird:

Versione 6GB+128GB a 149,00€

Versione 8GB+256GB a 169,00€

Rimani aggiornato su offerte lampo ed errori di prezzo, seguici su Telegram!