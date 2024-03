ECOVACS ha presenterò oggi la nuova serie DEEBOT T30, che include i modelli DEEBOT T30 OMNI e DEEBOT T30 PRO OMNI.

Il DEEBOT T30 PRO OMNI si distingue per la sua capacità di pulizia impeccabile ed efficiente. Grazie alla tecnologia TruEdge per la pulizia adattiva, raggiungere gli angoli più remoti non è mai stato così semplice. Questo sistema innovativo supera le limitazioni dei robot aspirapolvere tradizionali, garantendo una pulizia completa anche negli angoli più difficili da raggiungere e intorno ai mobili.

Dotato di un motore potente ad alta velocità, con una potenza di aspirazione di 11.000 Pa, i DEEBOT T30 OMNI e DEEBOT T30 PRO OMNI assicurano prestazioni di pulizia ottimali su ogni superficie, lasciando i pavimenti impeccabili in ogni situazione.

Inoltre, grazie alla funzione di sollevamento automatico del mop di 9 mm, i tappeti sono risparmiati da danni mentre i pavimenti rimangono puliti e limpidi.

Ma le innovazioni non finiscono qui: con la pulizia ad umidità attiva, i panni di pulizia sono costantemente inumiditi con acqua durante il processo di pulizia, garantendo risultati senza macchie né striature. E per coloro che cercano la massima pulizia, il DEEBOT T30 PRO OMNI è dotato della funzione Smart Rework, che adatta la strategia di pulizia in base al livello di sporco rilevato.

TrueDetect 3.0 consente una mappatura precisa della casa da pulire, anticipa i movimenti dell’utente ed evita mobili e altri ostacoli, garantendo una pulizia dei pavimenti con precisione millimetrica.

La tecnologia ZeroTangle Brush, che evita l’aggrovigliamento dei capelli nella spazzola a rullo, assicura una pulizia accurata senza interruzioni. E con opzioni di controllo avanzate, tra cui il controllo tramite app, widget e Apple Smartwatch, oltre al controllo vocale con YIKO, l’utente ha il pieno controllo sulla pulizia dei pavimenti.

Per quanto riguarda il design, la Mini Stazione OMNI non solo combina stile ed efficienza di pulizia, ma offre anche una gestione semplificata e riduce la necessità di interventi di manutenzione. Dotata della funzione Auto Empty, questa stazione svuota automaticamente il contenitore della polvere e pulisce i mop con acqua calda a 70 °C, mantenendo il dispositivo fresco e igienico.

PREZZO E DISPONIBILITA’

Con l’arrivo previsto per il 10 aprile 2024 su Amazon, sul negozio web di ECOVACS e presso tutti i rivenditori, la serie DEEBOT T30 offre una soluzione avanzata per la pulizia domestica.

DEEBOT T30 OMNI: € 899, RRP DEEBOT T30 PRO OMNI: € 999). Il DEEBOT T30 PRO OMNI può essere preordinato con uno sconto di 100 euro a partire dal 20 marzo”.

