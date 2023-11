ASUS ha annunciato la disponibilità in Italia del VivoWatch 5 AERO, il primo smart wearable al mondo che offre la misurazione di pressione arteriosa e dell’ossigeno nel sangue con un solo tocco. Il dispositivo è dotato di sensori fotopletismografici (PPG) ed elettrocardiografici (ECG) integrati che monitorano continuamente i principali parametri vitali di chi lo indossa durante il giorno e si sincronizza con l’app ASUS HealthConnect per fornire una panoramica completa del proprio stato di benessere. Inoltre, VivoWatch 5 AERO è il primo smart wearable al mondo con sensori microelettrici (per ECG) ed ottici (per PPG) integrati per la rilevazione del PTT e del livello di ossigeno nel sangue.

Specifiche Tecniche

ASUS VivoWatch 5 AERO Size 48.9 x 19.16 x 13.2 mm (L x W x H) Watch Band Silicon rubber Watch Band Size 16 mm Liquid Crystal Display PMOLED 0.96″ Connection BLE Sensors G sensor (step monitoring) GPS sensor (for route tracking) PPG sensor (for heart rate / sleep/ calories burned / all-day PTT index tracking) ECG sensor (for heart rate / PTT index / de-stress level) Connectivity Bluetooth® 4.2 or later (compatible with Android 8.0 or later / iOS 13.0 or later) Water Resistance 5 atm Durability 7-day battery life Features Wellness (1) Steps (2) Calories burned (3) Sleep quality (sleep time, flips times, average heart rate, comfort sleep index, pulse O2 level) Health management (1) Heart rate (2) Pulse O2level (3)PTT index Activity & exercise (1) Pace coaching (2) Exercise and background heart rate (3) Exercise speed, distance, duration and map Dimension (mm) Strap 16 mm silicone strap Product 47.4 x 18.6 x 12.7 mm Weight Product 26 g (with strap) Package Contents ASUS VivoWatch 5 AERO User manual, warranty card

È sufficiente che chi lo indossa selezioni la relativa funzione sulla smartband e posizioni un dito sul sensore per una misurazione accurata e in tempo reale dei parametri. VivoWatch 5 AERO misura anche la frequenza cardiaca durante il riposo, l’esercizio fisico e il sonno e fornisce a chi lo indossa l’indice di stress, utile per una valutazione più ampia del proprio stato di benessere. Inoltre, il dispositivo analizza anche i modelli di sonno e il russamento notturno per aiutare gli utenti a comprendere meglio la qualità del proprio riposo.

Posizionando l’indice sui sensori doppi posti sul fronte di VivoWatch 5 AERO per circa 30 secondi si può ottenere invece una registrazione dettagliata della frequenza cardiaca mediante l’app ECG. Queste registrazioni possono essere poi facilmente condivise con il proprio medico o un referente sanitario utilizzando l’app ASUS HealthConnect mediante la funzione ASUS Healthy Group.

DISPONIBILITÀ E PREZZI

Il nuovoASUSVivoWatch 5 AEROè già disponibilesull’eShop ASUS,presso gliASUS Gold Storee i principali Partner commerciali ASUS al prezzo suggerito al pubblico di129,00 € IVA inclusa.

Solo per pochi giorni verrà proposto a99,00€ IVA inclusain occasione delle promo Black Fridaysullo stessoeShop ASUS– insieme ai modelli ASUS VivoWatch SP (HC-A05) e ASUS VivoWatch BP (HC-A04) – oltre che presso tutti gliASUS Gold Store.

