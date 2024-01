ASUS presenta le nuove schede grafiche TUF Gaming AMD Radeon RX 7600 XT e ASUS Dual AMD Radeon RX 7600 XT, due aggiunte alla serie Radeon RX 7000. Con una capienza di 16 GB di memoria GDDR6 ad alta velocità, queste schede grafiche offrono esperienze di gioco e raytracing fluide e visivamente sorprendenti a risoluzioni 1080p e superiori. Ideali per sbloccare la creatività degli utenti nelle applicazioni legate alla creazione di contenuti o nell’utilizzo di nuove generazioni basate sull’intelligenza artificiale, queste schede offrono eccellenti prestazioni di gioco a un prezzo competitivo, rendendole ideali sia per un nuovo PC che per un upgrade del sistema esistente.

Prestazioni e affidabilità comprovate: TUF Gaming AMD Radeon RX 7600 XT

La scheda grafica TUF Gaming AMD Radeon RX 7600 XT è una solida aggiunta a qualsiasi setup di gioco, grazie al suo dissipatore generoso, al backplate ventilato e al design a tre ventole. Con un efficiente sistema di raffreddamento, le ventole si spegnono completamente durante i carichi di lavoro più leggeri, garantendo un funzionamento silenzioso con la tecnologia 0 dB. Il pulsante Dual BIOS offre la possibilità di priorizzare le prestazioni o il funzionamento silenzioso, mentre il backplate in alluminio conferisce solidità strutturale e uno stile TUF distintivo, garantendo resistenza nel tempo in qualsiasi configurazione di gioco.

L’efficienza della doppia ventola: ASUS Dual AMD Radeon RX 7600 XT

Per chi cerca un design più sottile, la scheda grafica ASUS Dual AMD Radeon RX 7600 XT combina le prestazioni dell’architettura RDNA 3 con un design a due ventole. Con una forma più compatta, è perfetta per l’upgrade di un PC esistente o per l’inserimento in un case più piccolo. Grazie alle ventole Axial-tech e alla tecnologia 0dB, questa scheda mantiene le temperature sotto controllo in modo efficiente.

Entrambe le schede sono costruite con la tecnologia ASUS Auto-Extreme, un processo di produzione automatizzato che riduce gli stress termici e l’uso di sostanze chimiche aggressive, garantendo un impatto ambientale ridotto e una maggiore affidabilità del prodotto.

Tecnologia AMD HYPR-RX: Sempre al passo con le novità

Tanto la TUF Gaming AMD Radeon RX 7600 XT quanto la ASUS Dual AMD Radeon RX 7600 XT supportano la tecnologia AMD HYPR-RX, semplificando e gestendo l’operatività simultanea delle tecnologie AMD, offrendo benefici cumulativi in termini di prestazioni. Con funzionalità come AMD Fluid Motion Frames, AMD Radeon Super Resolution (RSR) e AMD Radeon Boost, questa tecnologia migliora notevolmente la fluidità e la reattività dei giochi, garantendo un’esperienza di gioco più coinvolgente.

Disponibilità e Prezzi

Le nuove schede grafiche ASUS Dual AMD Radeon RX 7600 XT e TUF Gaming AMD Radeon RX 7600 XT saranno disponibili presso gli ASUS Gold Store, i rivenditori aderenti al Programma Powered by ASUS e i principali Partner commerciali ASUS a partire dal 24 Gennaio, al prezzo di 469,00 € e 499,00 € IVA inclusa, rispettivamente.

