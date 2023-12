ASUS ha ufficialmente presentato il suo ultimo gioiello tecnologico, il Chromebook Plus (CX3402), un laptop progettato per rispondere alle esigenze di giovani professionisti e studenti. Con un design elegante, leggero e resistente, questo Chromebook offre prestazioni eccezionali per massimizzare la produttività quotidiana.

Prestazioni Potenti

Il cuore pulsante di ASUS Chromebook Plus è il processore Intel 12th Core i3, affiancato da 8 GB di memoria e uno spazioso SSD da 256 GB. Questa combinazione lo rende l’alleato ideale per chiunque necessiti di supporto nelle attività quotidiane. Il design leggero, con un peso di soli 1,44 kg, è ulteriormente arricchito da una tastiera full-size retroilluminata e un touchpad da 5,7 pollici, garanzia di un’esperienza di digitazione impeccabile e di controllo intuitivo.

Connettività Avanzata e Lunga Autonomia

ASUS Chromebook Plus è dotato del chip WiFi 6i, assicurando connessioni veloci e stabili ovunque. La batteria con un’autonomia di 10 ore permette di lavorare senza interruzioni, offrendo tranquillità anche durante le sessioni più prolungate.

Esperienza Immersiva e Sicura

Il display Full HD e il display NanoEdge su tre lati assicurano prestazioni grafiche straordinarie. La webcam FHD, con copertura retrattile per la privacy, offre immagini di alta qualità per videoconferenze, apprendimento e foto eccellenti. ASUS Chromebook Plus risponde agli standard di durata MIL-STD 810H, garantendo sicurezza e affidabilità nel tempo.

Flessibilità Estrema

La cerniera lay-flat a 180° permette ad ASUS Chromebook Plus di adattarsi a diverse circostanze, da presentazioni a momenti di relax. Le molteplici porte I/O, incluse le due porte USB Tipo-C reversibili, offrono flessibilità totale, consentendo la ricarica facile e la connessione a periferiche e display esterni.

Creatività Potenziata e Lavoro Offline

Le nuove funzionalità includono un tool di editing foto e video avanzato, come la “gomma magica” per rimuovere oggetti dalle foto. Grazie all‘intelligenza artificiale, ASUS Chromebook Plus offre prestazioni creative e funzioni di produttività avanzate. La sincronizzazione costante con Google Workspace assicura la consultazione di documenti anche in modalità offline, mantenendo il flusso lavorativo ininterrotto.

Disponibilità e Offerte Esclusive

ASUS Chromebook Plus è disponibile presso l’e-shop di ASUS, ASUS Gold Store, Amazon, Mediaworld e Unieuro, con un prezzo consigliato al pubblico a partire da 449 €. Inoltre, Amazon offre un’offerta di lancio esclusiva per i primi acquirenti. Con il Chromebook Plus, ASUS offre una soluzione completa per coloro che cercano un laptop performante, sicuro e versatile per affrontare le sfide quotidiane.

