ASUS annuncia oggi ROG Strix GeForce RTX 4070 Ti e TUF Gaming GeForce RTX 4070 Ti, due nuove schede grafiche ad alte prestazioni pronte a spingere ulteriormente verso la prossima generazione le build di ogni appassionato o gamer. Vediamole insieme:

ROG Strix GeForce RTX 4070 Ti: puro stile e DNA ROG

La nuova ROG Strix GeForce RTX 4070 Ti offre prestazioni next-gen di grande potenza in un ingombro leggermente più contenuto rispetto alle sorelle maggiori ROG Strix GeForce RTX 4080 e 4090, mantenendo però inalterato stile e sostanza che tutti si aspettano da ROG Strix. Con uno spessore di 3,15 slot e una lunghezza di 336 mm, questa scheda offre infatti una generosa superficie del dissipatore MaxContact per un ottimale dissipazione e flusso d’aria, pur mantenendo il design cyberpunk più recente e la struttura ultra-rigida delle sorelle maggiori. Dispone inoltre di tre nuove ventole ASUS Axial-tech a 11 pale, in grado di spingere il 31% in più di volume d’aria e il 56,3% in più di pressione statica rispetto al precedente modello ROG Strix GeForce RTX 3080, il tutto con un più basso limite di potenza e con livelli di rumore altrettanto contenuti. Un enorme backplate ventilato assicura un flusso d’aria superiore mentre la tecnologia 0dB mantiene questa scheda completamente silenziosa con i carichi di lavoro più leggeri.

Tutte le caratteristiche distintive di ROG Strix sono presenti anche qui: è possibile scegliere tra le modalità “Prestazioni” e “Silenziosa” con un interruttore Dual BIOS, collegare le ventole del case del PC a due header FanConnect II e personalizzare il tutto con un anello di luci ARGB integrate nella coda e compatibili con Aura Sync. Nel frattempo, l’affidabile erogazione di potenza e la qualità costruttiva consolidata nel tempo, ottenuta grazie al processo di produzione ASUS Auto-Extreme completamente automatizzato, fanno sì che questa scheda sia pronta ad accompagnare gli utenti per gli anni a venire.

TUF Gaming GeForce RTX 4070 Ti: un solido alleato su cui contare per ogni sfida

ASUS offre anche una variante TUF Gaming della GeForce RTX 4070 Ti, completa della stessa potente GPU della versione Strix, questa volta però con un dissipatore leggermente più spesso e un design della scheda più corto. Con uno spessore di 3,25 slot e le nuove ventole Axial-tech a 11 pale, la nuova scheda video non fa nessuna rinuncia sul fronte del potenziale di raffreddamento, mentre la lunghezza ridotta a 305 mm le assicura anche maggiore compatibilità con i case esistenti, anche quelli non troppo spaziosi.

La scocca unibody pressofusa assicura totale solidità, condividendo la stessa resistenza strutturale delle schede TUF Gaming GeForce RTX 4080 e 4090, mentre un’ampia presa d’aria sul backplate migliora il flusso d’aria rispetto ai modelli della generazione precedente. La TUF Gaming GeForce RTX 4070 Ti offre anche l’interruttore Dual BIOS e un logo ARGB TUF rinnovato lungo la cover, per un immancabile tocco di stile, oltre a condensatori di livello militare e alla qualità di produzione garantita dal processo di produzione Auto-Extreme e per cui tutte le schede TUF Gaming sono ben note. Per quanti desiderano una scheda solida, che dimostri tutto il suo valore nel tempo, la GeForce RTX 4070 Ti di TUF Gaming è decisamente orientata a garantire massime prestazioni di gioco a lungo.

Tutta la potenza necessaria, sempre sotto controllo

Le GeForce RTX 4070 Ti di ROG Strix e TUF Gaming sono schede video certamente potenti, che sfruttano in modo eccellente ogni watt assorbito. Tuttavia per sfruttare al meglio queste GPU di nuova generazione, la scelta migliore per gli utenti è certamente abbinare la loro nuova scheda grafica a uno degli alimentatori ROG premium, come il ROG Thor 850W Platinum II, il ROG Strix 850W Gold Aura Edition o il nuovissimo ROG Loki SFX-L 850W Platinum per le costruzioni ITX più compatte. Grazie ai loro componenti di elevata qualità, al funzionamento silenzioso e alla garanzia di 10 anni, tutto il PC potrà contare su un’alimentazione stabile e affidabile, per gli anni a venire.

DISPONIBILITÀ E PREZZI

ROG Strix GeForce RTX 4070 Ti e TUF Gaming GeForce RTX 4070 Ti saranno entrambe disponibili nella variante “liscia” e in quella “OC” (overclocked) progressivamente disponibili presso gli ASUS Gold Store, i rivenditori aderenti al Programma Powered by ASUS e i principali Partner commerciali ASUS ad un prezzo consigliato al pubblico a partire da 1.199,00 € IVA inclusa per il modello TUF Gaming GeForce RTX 4070 Ti.

