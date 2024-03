ASUS ha sollevato il sipario sul suo ultimo gioiello tecnologico, il Zenfone 11 Ultra, in un evento di lancio online. Questo nuovo flagship della serie Zenfone rappresenta un balzo in avanti verso un design sempre più raffinato, un sistema fotografico avanzato, una potenza di calcolo senza pari e una durata della batteria migliorata..

“Siamo entusiasti di presentare Zenfone 11 Ultra, che incarna l’essenza stessa di un telefono di punta nel 2024”, ha affermato S.Y. Hsu, Co-CEO di ASUS, nel corso dell’evento di lancio.

“Con un design premium, una fotocamera di livello professionale, funzioni AI all’avanguardia e una batteria longeva, Zenfone 11 Ultra offre il massimo vantaggio agli utenti moderni”.

Zenfone 11 Ultra arriva sul mercato con una selezione di quattro affascinanti colorazioni, ognuna ispirata a paesaggi mozzafiato del nostro pianeta. ASUS ha impiegato materiali sostenibili, come l’alluminio riciclato al 100% per la scocca e un’imballaggio maggiormente riciclabile, per ridurre l’impatto ambientale.

Le quattro varianti di colore, Skyline Blue, Eternal Black, Misty Grey e Desert Sand, sono un omaggio ai panorami distintivi di diverse regioni del mondo. La cover posteriore, con il logo del 30° anniversario di ASUS, offre una sensazione premium e una presa confortevole.

Dotato di un ampio schermo AMOLED da 6,78 pollici con frequenza di aggiornamento di 144 Hz e tecnologia Pixelworks, Zenfone 11 Ultra regala un’esperienza visiva senza pari. Grazie alla tecnologia LTPO, il consumo energetico è ottimizzato, garantendo una visione vibrante e una maggiore efficienza. Il rapporto schermo/corpo del 94% conferisce al dispositivo un aspetto elegante e moderno.

Zenfone 11 Ultra abbraccia la sostenibilità con una cornice realizzata al 100% in alluminio riciclato e un display composto per oltre il 20% da vetro riciclato. Inoltre, ASUS ha ridotto del 94% l’uso della plastica nelle confezioni, optando per materiali ecosostenibili come carta riciclata al 100% e inchiostri a base di soia.

Prestazioni Straordinarie Supportate da una Batteria Potente

Al cuore di Zenfone 11 Ultra batte il processore Snapdragon 8 Gen 3 Mobile Platform, che assicura prestazioni fluide e reattive per qualsiasi attività. Con 16 GB di RAM e 512 GB di memoria interna, il dispositivo offre una potenza di elaborazione e archiviazione senza precedenti, ideale per il multitasking e il gaming.

Grazie alla combinazione della CPU Snapdragon 8 Gen 3 e di componenti efficienti dal punto di vista energetico, insieme a una batteria da 5500 mAh, Zenfone 11 Ultra vanta un’autonomia del 26,5% superiore rispetto al suo predecessore. La funzionalità HyperCharge da 65 W consente una ricarica rapida ed efficiente, mentre la compatibilità con la ricarica wireless Qi aggiunge un livello di comodità.

Imaging Ai Vertici dell’Eccellenza

Il sistema di fotocamere di Zenfone 11 Ultra ridefinisce gli standard della fotografia e della videografia su smartphone. La fotocamera principale da 50 MP è supportata da tecnologie innovative come lo stabilizzatore Gimbal ibrido 3.0 a 6 assi e la registrazione audio 3D surround OZO, garantendo scatti e video privi di vibrazioni e di sfocature.

Le funzionalità AI, come HyperClarity e AI Object Sense, arricchiscono ulteriormente l’esperienza fotografica, consentendo agli utenti di catturare immagini realistiche e dettagliate in qualsiasi contesto. La fotocamera frontale da 32 MP offre prestazioni eccellenti anche in condizioni di scarsa illuminazione.

Potenza e Intelligenza Artificiale al Servizio dell’Utente

Zenfone 11 Ultra integra funzioni AI avanzate, sfruttando le capacità di calcolo on-device dello Snapdragon 8 Gen 3. La cancellazione del rumore AI garantisce una qualità audio cristallina durante le chiamate e le comunicazioni di gioco.

Le funzionalità AI come AI Call Translator e AI Wallpaper migliorano ulteriormente l’esperienza dell’utente, consentendo la traduzione istantanea delle conversazioni e la personalizzazione dei background del dispositivo. La funzione AI Transcript offre una trascrizione precisa delle conversazioni, sia in tempo reale che per i file vocali esistenti, grazie alla tecnologia AI avanzata.

Zenfone 11 Ultra offre anche ASUS GlideX, che consente lo streaming di applicazioni dal telefono ad altri dispositivi, migliorando la produttività e la connettività tra dispositivi. Inoltre, la ricerca semantica semplifica la gestione dei file, consentendo agli utenti di trovare facilmente foto, app e altri contenuti utilizzando comandi vocali e linguaggio naturale.

PREZZI E DISPONIBILITÀ

ASUS Zenfone 11 Ultra è disponibile al prezzo di €1099 (16/512G) e €999 (12/256G).

In occasione del lancio, dal 14 marzo al 14 aprile, Zenfone 11 Ultra verrà venduto in offerta sull’eshop di ASUS (-€100), nei Gold Store e su Amazon le versioni Black e Blu saranno scontati di €100 nel medesimo periodo.

Rimani aggiornato su offerte lampo ed errori di prezzo, seguici su Telegram!