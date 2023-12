ASUS Republic of Gamers annuncia la disponibilità in Italia di due periferiche esclusive per il gaming, progettate per offrire comfort superiore a ogni giocatore e migliorare le prestazioni di gioco: la tastiera ROG Strix Scope II 96 Wireless e il tappetino ROG Moonstone Ace L.

ROG STRIX SCOPE II 96 WIRELESS

La tastiera ROG Strix Scope II 96 Wireless offre una straordinaria versatilità con un design unico al 96%, mantenendo tutti i tasti funzione e il tastierino numerico di una tastiera estesa standard al 100%. Dotata di connessione Bluetooth e della tecnologia wireless ROG SpeedNova con lo speciale dongle ROG Omni Receiver, la tastiera offre una flessibilità senza precedenti. Gli switch meccanici ROG NX Snow, prelubrificati e hot-swappable, assicurano un’attuazione rapida e una digitazione eccellente. La tastiera integra anche schiuma fonoassorbente e cuscinetti di smorzamento per migliorare l’acustica complessiva. La ROG Strix Scope II 96 Wireless è la prima tastiera ROG al 96%, introdotta insieme alla nuova famiglia di tastiere Scope.

Eccezionale Esperienza di Digitazione: La tastiera è la prima ad adottare gli switch meccanici ROG NX Snow, progettati con precisione per una digitazione ultra-fluida.

Versatile Connessione a Tre Modalità: Offre tre modalità di connessione, tra cui cablata tramite USB, wireless Bluetooth o wireless a bassa latenza tramite modalità RF a 2,4 GHz. La tecnologia ROG SpeedNova ottimizza la qualità e la stabilità delle connessioni.

Personalizzazione e Controllo: Gli switch ROG NX Snow sono hot-swappable, consentendo la sostituzione per una massima personalizzazione. La tastiera integra anche un pulsante multifunzione e una rotella di regolazione per i controlli multimediali.



ROG MOONSTONE ACE L

Il tappetino ROG Moonstone Ace L è un prodotto distintivo realizzato in vetro temperato 9H, progettato per garantire movimenti super veloci e precisi del mouse. Il rivestimento in silicone alla base assicura una stabilità totale, mentre la superficie liscia e opaca riduce l’attrito per movimenti silenziosi. Il tappetino è resistente agli urti e ai graffi, offrendo un’esperienza di gioco senza compromessi.

Prestazioni Elevate: Progettato per i gamer orientati alle prestazioni, il tappetino ACE L è particolarmente indicato per chi preferisce impostazioni DPI più basse per un controllo accurato.

Design Elegante: Disponibile in due varianti di colore, Standard Black o Moonlight White, il tappetino si abbina perfettamente a diverse configurazioni e setup di gioco.

Facile Pulizia: La superficie in vetro temperato consente una pulizia agevole con un panno umido, mantenendo il tappetino sempre impeccabile.



Prezzo e disponibilità

Le tastiereROG Strix Scope II 96 Wireless, ROGStrix Scope IIeROGStrix Scope II RXsono già disponibili sull’eShop ASUS, presso gliASUS Gold Store, i rivenditori aderenti al ProgrammaPowered by ASUSe i principali Partner commerciali ASUS ad un prezzo consigliato al pubblico rispettivamente di189,90 €,159,90 €e149,90 €IVA inclusa.

IltappetinoROG Moonstone Ace Lnelle versioniStandard BlackoMoonlight Whiteè già disponibile sull’eShop ASUS, presso gliASUS Gold Store, i rivenditori aderenti al ProgrammaPowered by ASUSe i principali Partner commerciali ASUS ad un prezzo consigliato al pubblico rispettivamente di119,90 €IVA inclusa.

