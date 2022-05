ASUS si sta preparando al lancio dei nuovi Zenbook e Vivobook che saranno presentati con l’evento The Pinnacle of Performance , evento di lancio virtuale che avrà luogo lunedì 9 maggio 2022 alle 18:00, in cui il brand mostrerà gli ultimi progressi nelle tecnologie dei suoi notebook.

L’evento introdurrà i miglioramenti apportati su tutta la gamma di laptop ASUS, insieme alle diverse innovazioni tecnologiche che rappresentano delle novità assolute a livello globale.

Nel corso dell’evento, ASUS svelerà i prodotti che porteranno ai clienti di tutto il mondo tecnologie avanzate e design all’avanguardia, confezionati in un’esperienza premium. Performance e capacità inedite sono affiancate a nuovissime tecnologie di raffreddamento, caratteristiche ergonomiche uniche, tecnologie intelligenti incentrate sull’utente e molto altro ancora.

Durante l’evento saranno presentati anche i miglioramenti dovuti all’integrazione delle nuove CPU di serie H da 45 watt all’interno di laptop sottili e leggeri, insieme alle potenzialità dei display OLED.

La nuova gamma di notebook Zenbook e Vivobook unisce versatilità, ultra-portabilità e prestazioni al top, per raggiungere l’apice delle performance.

Appuntamento quindi lunedì 9 maggio 2022 alle 18:00 per il lancio virtuale dei nuovi prodotti. Ricordiamo poi che l’evento online è aperto a tutti gli interessati direttamente sulla pagina web dedicata del sito ASUS.

Rimani aggiornato su offerte lampo ed errori di prezzo, seguici su Telegram!