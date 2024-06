ASUS annuncia con entusiasmo la disponibilità in Italia dell’intero ecosistema ASUS Advanced BTF (Back-to-the-Future), progettato per liberare i PC dai cavi visibili e offrire un aspetto pulito e futuristico. In concomitanza con questo lancio, ASUS presenta anche il concorso “THE ULTIMATE SIMPLICITY”, valido fino al 30 giugno 2024.

Il concorso offre ai partecipanti la possibilità di vincere premi straordinari, tra cui componenti dell’ecosistema BTF di ASUS e dei suoi partner. Questi premi sono perfetti per creare build personalizzate con un design moderno ed accattivante. Le opportunità di vincita sono numerose, rappresentando una grande occasione per tutti gli appassionati di tecnologia di realizzare o completare un esclusivo setup ASUS BTF.

I premi in palio sono:

1 kit composto da scheda madre ROG Maximus Z790 Hero BTF + scheda grafica ROG Strix GeForce RTX™ 4090 BTF Edition

1 kit composto da scheda madre TUF Gaming Z790-BTF WiFi + scheda grafica TUF Gaming GeForce RTX™ 4070 Ti SUPER BTF White Edition

1 kit composto da scheda madre ROG Maximus Z790 Hero BTF + chassis ROG Hyperion GR701 BTF Edition

1 kit composto da scheda madre TUF Gaming Z790-BTF WiFi + chassis TUF Gaming GT302 ARGB

1 kit composto da scheda madre ROG Maximus Z790 Hero BTF Scheda madre + Corsair 6500X Chassis (nero)

1 kit composto da scheda madre TUF Gaming Z790-BTF WiFi + chassis Cooler Master MasterBox 600 (bianco)

1 kit composto da scheda madre TUF Gaming B760M-BTF WiFi + chassis InWin D5 (nero).

+ chassis (nero). 3 tastiere ROG Falchion RX Low Profile

3 mouse ROG Gladius III Wireless AimPoint

5 cuffie ROG Cetra True Wireless SpeedNova

Per partecipare è sufficiente registrarsi e completate uno o più task su Gleam. Più task verranno completati, maggiori saranno le possibilità di vincere i fantastici premi in palio.

Tutte le istruzioni sulsito del concorso.

Non perdere questa opportunità unica di portare a casa i migliori componenti del futuro tecnologico con ASUS!

