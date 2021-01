HUAEI Gallery è inarrestabile e ogni giorno continua a popolarsi di nuove app ed in particolare prestando molta attenzione alle app più utilizzate in Italia sopratutto in ambito finanza e HomeBanking e oggi inauguriamo l’arrivo dell’app

BANCOMAT Pay che è da oggi disponibile su Huawei AppGallery, per tutti i dispositivi dotati dei Huawei Mobile Services.

BANCOMAT Pay è il servizio di BANCOMAT S.p.A. che permette a tutti gli utenti di entrare nel mondo dei pagamenti digitali. Attraverso BANCOMAT Pay è possibile inviare e ricevere denaro, pagare ovunque – nei negozi fisici e store online convenzionati – in modo rapido e sicuro, semplicemente tramite smartphone. BANCOMAT Pay in totale comodità.

L’arrivo di BANCOMAT Pay su Huawei è parte della strategia di implementazione di Bancomat S.p.A. dei servizi di pagamento digitali, sempre più utilizzati dai consumatori, ed in linea con l’impegno di Huawei di garantire sul proprio store proprietario le app più richieste e utilizzate, come quelle bancarie dedicate alla gestione delle proprie finanze, offrendo un’esperienza di utilizzo sempre più completa, efficiente e sicura.

Oscar Occhipinti, Direttore Marketing e Commerciale di BANCOMAT S.p.A ha commentato così l’arrivo dell’app su HMS: “Ora più di prima le nuove soluzioni elettroniche incontrano l’esigenza di pagamento digitale dei consumatori. L’ingresso di BANCOMAT Pay in Huawei AppGallery è testimonianza del forte impegno di BANCOMAT S.p.A. nel perseguire il proprio processo di digitalizzazione degli strumenti di pagamento. Da quasi quarant’anni lavoriamo per garantire agli italiani la massima sicurezza nelle operazioni di pagamento con le carte. Ora grazie alla nuova partnership con un player di rilevanza mondiale come Huawei miriamo ad accrescere la diffusione della nostra offerta digitale: BANCOMAT Pay”

Ricordiamo ancora una volta che tutte le app disponibili su HUAWEI AppGallery sono verificate e hanno superato quattro livelli di sicurezza prima di essere pubblicate sulla piattaforma a dimostrazione della volontà di Huawei di voler costruire una piattaforma aperta, al contempo sicura e innovativa, che mira a proteggere rigorosamente la privacy e la sicurezza dei propri utenti offrendo un’esperienza unica e intelligente.

Huawei AppGallery, attivo in oltre 170 Paesi e oggi il terzo più grande store di app al mondo, vede oltre 100.000 app integrate con HMS Core e 384 miliardi di download raggiunti nel 2020.

Se volete provare AppGallery e i servizi HUAWEI potete farlo acquistando uno dei più recenti dispositivi HUAWEI come la famiglia HUAWEI P40 o Mate 40.

