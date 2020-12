Ancora passi avanti per HUAWEI che in occasione del HUAWEI Developers day 2020 a Baijing ha annunciato la disponibilità della beta di Harmony OS 2.0 per gli sviluppatori Cinesi.

Le funzionalità complete del sistema HarmonyOS, una moltitudine di API e potenti strumenti come l’ottimizzato simulatore DevEco Studio, sono stati tutti resi disponibili al pubblico di developer, facilitando lo sviluppo di app per smartphone compatibili con HarmonyOS.

Ad oggi sono state rese disponibili oltre 15.000 API, inclusi servizi di sistema distribuiti, funzionalità software e hardware. In tal modo, HarmonyOS mira a creare app innovative e competitive che siano compatibili con tutti i tipi di dispositivi e orientate a tutti gli scenari di utilizzo.

Ricordiamo che tutti i prossimi smartphone HUAWEI ( e i top gamma attuali come Mate 40 Pro ) potrebbero essere distribuiti e aggiornati con Harmony OS 2.0 dicendo quindi addio allo storico rapporto con Android che in questi ultimi anni è stato un po’ burrascoso in seguito al ban dei servizi Google da parte dell’amministrazione Trump-

Wang Chenglu, President of Consumer Business Group Software Engineering Department di Huawei, ha commentato:

“HarmonyOS è una vera pietra miliare, poiché ha ridefinito il modo in cui le persone e i dispositivi interagiscono tra loro in ogni aspetto della vita quotidiana. Dispositivi e servizi non sono più limitati a specifici scenari di vita, ora che gli utenti possono personalizzare liberamente il funzionamento dei propri dispositivi, tenendo conto di qualsiasi impostazione. HarmonyOS creerà “super dispositivi” dotati di app con l’obiettivo di arricchire, oltre a “super servizi” che cambieranno la vita degli utenti.”

Harmony OS 2.0 sarà reso Open Source per una grande moltitudine di dispositivi in futuro. Intanto la HUAEI Developers Day farà tappa in altre importanti regioni Cinesi per far conoscere a tutti le sue potenzialità prima del debutto ufficiale.

