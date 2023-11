Mobvoi presenta offerte irresistibili su tre dei suoi prodotti di punta: TicWatch Pro 5, TicWatch Pro E3, e TicWatch Pro 3 Ultra, oltre ai tapis roulant Mobvoi Home Treadmill Pro e Incline. Approfondiamo le caratteristiche di ciascun dispositivo e le opportunità di risparmio che offrono.

TicWatch Pro 5 – Tecnologia All’avanguardia a un Prezzo Incredibile

Mobvoi presenta il TicWatch Pro 5, uno smartwatch senza precedenti con uno sconto del 30%.

Alimentato dalla piattaforma Snapdragon W5+ Gen1 per dispositivi indossabili, questo gioiello tecnologico offre una potenza di elaborazione superiore, connettività senza interruzioni e un’efficienza energetica straordinaria. Con una durata della batteria eccezionale fino a 80 ore in modalità Smart e 45 giorni in modalità Essential, il TicWatch Pro 5 si adatta dinamicamente al tuo stile di vita. Certificato secondo gli standard US-MIL-STD 810H, questo smartwatch resiste a pioggia, sabbia, ghiaccio, urti e vibrazioni, offrendoti un compagno resistente per le tue avventure. Dotato di connettività globale ai sistemi satellitari, tra cui GPS, GLONASS, Galileo, QZSS e Beidou, il TicWatch Pro 5 garantisce dati di posizione accurati ovunque tu vada.

Disponibile in due colorazioni: Obsidian e Sandtone. Compatibile solo con dispositivi Android.

Robustezza per le avventure più estreme, durata della batteria elevata, precisione nel rilevare la tua posizione, tiene d'occhio la tua salute.

TicWatch Pro E3 – Prestazioni Eleganti a un Prezzo Irresistibile

Con uno sconto del 40%, il TicWatch Pro E3 unisce prestazioni fluide e sensori di salute avanzati. Alimentato dalla piattaforma Qualcomm Snapdragon Wear 4100 e dal sistema dual processor di Mobvoi, offre oltre 20 modalità di allenamento professionali, GPS integrato e servizi utili su Wear OS by Google™. Il display curvo HD 2.5D e il telaio in policarbonato premium rendono questo smartwatch leggero, resistente e confortevole. Monitora la tua salute in tempo reale con sensori avanzati e personalizza il tuo stile con i vari quadranti e cinturini disponibili.



TicWatch Pro 3 Ultra – Tecnologia Avanzata per Avventure Estreme

Il TicWatch Pro 3 Ultra GPS è disponibile con uno sconto del 43%. Con la piattaforma Qualcomm Snapdragon 4100 e il sistema a doppio processore Mobvoi, questo smartwatch è progettato per sfide estreme. Con la tecnologia Dual Display 2.0, offre un display AMOLED brillante e una durata della batteria fino a 72 ore in modalità Smart e 45 giorni in modalità Essenziale. Resistente secondo lo standard MIL-STD-810G, il TicWatch Pro 3 Ultra GPS è ideale per le avventure all’aperto, fornendo anche monitoraggio cardiaco 24/7, rilevamento del battito cardiaco irregolare e informazioni sulla fatica mentale.



Mobvoi Home Treadmill Pro – L’Allenamento Perfetto a Casa Tua

Approfitta del 40% di sconto sul Mobvoi Home Treadmill Pro e trasforma la tua esperienza di allenamento. Con la possibilità di sincronizzare i dati con uno smartwatch compatibile, questo tapis roulant offre allenamenti coinvolgenti e percorsi virtuali panoramici. Leggero, facile da riporre e con opzioni di camminata e corsa, il Mobvoi Home Treadmill Pro è il compagno ideale per mantenere uno stile di vita attivo direttamente da casa tua.



Mobvoi Home Treadmill Incline – L’Inclinazione per Prestazioni Ottimali

Il Mobvoi Home Treadmill Incline, con uno sconto del 43%, è la soluzione perfetta per migliorare le tue prestazioni. Con un’inclinazione regolabile fino al 15%, offre la sensazione di correre in ambiente reale. La sincronizzazione in tempo reale dei dati con uno smartwatch abilitato offre un’esperienza di allenamento coinvolgente, consentendo di monitorare distanza, velocità e durata. Compatto, leggero e inclinabile, questo tapis roulant si adatta perfettamente al tuo stile di vita, portando la corsa al livello successivo.

Con queste offerte imperdibili, Mobvoi ti offre la possibilità di aggiornare il tuo arsenale tecnologico e mantenere uno stile di vita attivo. Non perdere l’occasione di acquistare dispositivi di alta qualità a prezzi convenienti!

