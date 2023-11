OnePlus annuncia l’arrivo in Europa della nuova colorazione Voyager Black per OnePlus Open, il suo primo smartphone pieghevole di punta. Il dispositivo, che ha già riscosso un grande successo a livello globale, è disponibile al prezzo di 1849€ sul sito ufficiale di OnePlus.

OnePlus Open è uno smartphone che stupisce per il suo design innovativo e le sue prestazioni eccezionali. Dotato di una cerniera resistente e di due schermi AMOLED HD da 6,7 e 8,1 pollici, OnePlus Open offre un’esperienza visiva unica e immersiva. La fotocamera posteriore, realizzata in collaborazione con Hasselblad, vanta un triplo obiettivo con una risoluzione fino a 50 MP e una qualità d’immagine superiore. La funzionalità Canvas, supportata da OxygenOS, permette di trasformare lo schermo piegato in un quaderno digitale, dove si possono prendere appunti, disegnare e scrivere con il OnePlus Stylo. OnePlus Open è anche uno smartphone potente e veloce, grazie al processore Snapdragon 888, alla memoria RAM da 12 GB e alla batteria da 4500 mAh con ricarica rapida.

OnePlus Open si presenta in due varianti di colore: Emerald Dusk, con una tonalità verde e una parte posteriore in vetro opaco satinato, e Voyager Black, con una tonalità nera e una parte posteriore in ecopelle. Quest’ultima variante, appena lanciata in Europa, conferisce al dispositivo un aspetto più sobrio ed elegante. Inoltre, OnePlus Open Voyager Black è più leggero di 6 g rispetto a OnePlus Open Emerald Dusk, pesando solo 239 g.

Bingo Liu, CEO OnePlus in Europa, ha dichiarato:

“Siamo entusiasti di portare in Europa la colorazione Voyager Black di OnePlus Open, il nostro primo smartphone pieghevole di punta. OnePlus Open ha ricevuto una straordinaria risposta dalla nostra community e dalla stampa specializzata, grazie al suo design innovativo e alle sue prestazioni eccezionali. Con questa nuova variante, vogliamo offrire ai nostri utenti europei i prodotti che amano e che rispecchiano il loro stile”.

Offerta del Black Friday

Sconto immediato di 250€ su OnePlus Open 10% di sconto aggiuntivo per gli studenti Periodo dell’offerta: dalle ore 10:00 del 17 novembre alle ore 23:59 del 30 novembre

Offerta Early Bird OP Open

I clienti che si iscrivono alle notifiche “Avvisami” riceveranno uno sconto aggiuntivo di 50€ su OnePlus Open, per uno sconto combinato fino a 300€ Periodo dell’offerta: dall’8 novembre al 17 novembre, ore 10:59

Black Friday OnePlus: tutti i prodotti in saldo

OnePlus 11

Sconto immediato di 150€ su OnePlus 11 Regalo gratuito: un regalo a scelta tra una Custodia oppure le cuffie OnePlus Type-C Bullets Earphones

Periodo dell’offerta: dalle ore 10:00 del 17 novembre alle ore 23:59 del 30 novembre

OnePlus Pad

Sconto del 15% su OnePlus Pad per gli utenti che si iscrivono nell’apposita sezione e riscattano il coupon Regalo gratuito: un regalo a scelta tra la OnePlus Magnetic Keyboard, il OnePlus Stylo, la custodia OnePlus Foglio Case oppure il caricatore OnePlus SUPERVOOC 65W Type-A Adapter

Periodo dell’offerta: dalle ore 10:00 del 17 novembre alle ore 23:59 del 30 novembre

OnePlus Nord 3 5G

Sconto immediato di 100€ su OnePlus Nord 3 5G

Regalo gratuito: un regalo a scelta tra OnePlus Nord 3 5G Sandstone Bumper Case oppure le cuffie OnePlus Type-C Bullets Earphones

Periodo dell’offerta: dalle ore 10:00 del 17 novembre alle ore 23:59 del 30 novembre

Per ulteriori informazioni e sconti aggiuntivi, visita il sito OnePlus.com. Tutte le offerte sono soggette a termini e disponibilità.

