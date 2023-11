La settimana del Black Friday è arrivata e OPPO, una delle aziende leader nel settore degli smart device, ha preparato delle offerte da non perdere sui suoi migliori prodotti, disponibili dal 20 al 26 novembre su OPPO Store e Amazon. Se stai cercando di acquistare dispositivi innovativi a prezzi vantaggiosi, questa è l’occasione che fa per te.

Tra le promozioni più interessanti, spicca quella dedicata al nuovo OPPO Find N2 Flip, lo smartphone che si piega a metà e offre uno stile unico e prestazioni eccezionali. Questo dispositivo ha uno schermo esterno interattivo da 3,26’’, che ti permette di controllare le notifiche, la musica, le chiamate e molto altro senza aprire il telefono. Inoltre, ha una tecnologia «Flexion Hinge» di seconda generazione, che garantisce una piegatura fluida e resistente, e una fotocamera principale da 50MP con sensore Sony, sviluppata in collaborazione con Hasselblad, che ti regala foto e video di qualità professionale. OPPO Find N2 Flip è disponibile a soli 1099,99€ e, se lo acquisti su OPPO Store, puoi aggiungere accessori esclusivi a prezzi scontati, come la cover Qeebo a soli 4,99€, il supporto auto a 4,99€, gli auricolari EncoX Black a 49,99€, la smartband Band Style a 19,99€, Band 2 a 39,99€ o gli auricolari OPPO Enco Air3 a 39,99€.

Reno 10

Se invece preferisci uno smartphone dal design sottile e leggero con un tocco premium, puoi optare per la nuova Serie Reno10, composta da OPPO Reno10 e OPPO Reno10 Pro. Questi due modelli sono una elegante evoluzione dell’iconica serie Reno, con un design curvo in 3D per una presa più comoda e un display AMOLED da 6,4 pollici con una frequenza di aggiornamento di 90Hz.

Inoltre, hanno una batteria da 4310 mAh con ricarica rapida SuperVOOC 2.0 da 65W, che ti permette di caricare il telefono al 100% in soli 36 minuti. OPPO Reno10 e OPPO Reno10 Pro sono disponibili rispettivamente al prezzo suggerito al pubblico di 359,99€ e 449,99€.

Per chi cerca un tablet perfetto per la produttività e l’intrattenimento, OPPO Pad2 è l’opzione ideale. Questo tablet offre un display con aspect ratio 7:5 e una risoluzione di 2560×1600 pixel, che ti offre una visione ampia e dettagliata. Inoltre, ha una potente piattaforma Dimensity 9000, che supporta la connettività 5G e garantisce una fluidità e una velocità elevate. OPPO Pad2 è in offerta al prezzo suggerito al pubblico di 599,99€ in abbinata con OPPO Smart Touchpad Keyboard, OPPO Pencil e la custodia protettiva OPPO Smart Case, che ti consentono di trasformare il tablet in un vero e proprio laptop.

Enco Air 3

Per gli amanti dell’audio, OPPO ha pensato a due tipi di auricolari: OPPO Enco Air3 Pro e OPPO Enco Air3. I primi sono degli auricolari con diaframma in bambù, che ti offrono un suono naturale e cristallino. Inoltre, hanno la funzione di cancellazione attiva del rumore, che ti isola dai rumori esterni e ti fa immergere nella tua musica. OPPO Enco Air3 Pro sono disponibili al prezzo suggerito al pubblico di soli 66,99€ per la colorazione Green e al prezzo suggerito al pubblico di 69,99€ per la colorazione White.

I secondi sono degli auricolari che non si limitano a garantire una batteria di lunga durata e una migliore qualità del suono rispetto ai loro predecessori, ma gestiscono anche l’elaborazione OPPO Alive Audio negli auricolari stessi, per un’esperienza di ascolto più coinvolgente. OPPO Enco Air3 sono disponibili al prezzo suggerito al pubblico di soli 45,99€.

Oppo Band 2

Infine, per chi cerca uno smartband completa, l’OPPO Band 2 è l’opzione ideale. Questo dispositivo ha oltre 100 modalità di allenamento, che ti aiutano a monitorare le tue attività fisiche e a migliorare le tue prestazioni. Inoltre, ha un sensore SpO2, che misura il livello di ossigeno nel sangue, e un monitoraggio del sonno, che analizza la qualità del tuo riposo. OPPO Band 2 è disponibile al prezzo suggerito al pubblico di soli 49,99€, perfetta per gli sportivi e per coloro che vogliono prendersi cura di se stessi.

Ma non è finita qui! Sempre dal 20 al 26 novembre, ogni giorno dalle ore 12:00 alle ore 24:00 saranno attive anche delle offerte lampo su un totale di tre device IoT selezionati e accessori, in esclusiva su OPPO Store.

Ad esempio, OPPO Enco Air2 Pro, gli auricolari in grado di riprodurre un suono avvolgente grazie alla cancellazione attiva del rumore e un diaframma composito placcato in titanio da 12,4 mm, sono acquistabili scontati ad un prezzo imperdibile di €35,99 nella giornata del 22 novembre.

OPPO Band Style

Per chi ricerca un alleato tech che possa accompagnarlo nella quotidianità, ma con un tocco di stile, OPPO Band Style nella colorazione Vanilla è la scelta ideale. Questo smartband ha un design elegante e minimalista, con un display AMOLED da 1,1 pollici e una cassa in metallo. Inoltre, ha 12 modalità di allenamento, un sensore SpO2 e un monitoraggio del sonno. In occasione di queste offerte lampo sarà acquistabile al prezzo vantaggioso di 19,99€ nelle giornate del 20, 23 e 25 novembre.

Invece, per tutti coloro non possono rinunciare ai propri device nemmeno in viaggio, il supporto auto sarà acquistabile a 1,99€ il 22 e il 24 novembre, mentre il Car Charger da 80W, a soli 19,99€, il 23 e il 26 novembre. Questi accessori ti permettono di ricaricare i tuoi device in modo sicuro e veloce, grazie alla tecnologia SuperVOOC 2.0 da 65W.

Nelle giornate del 20 e 25 novembre, anche le cover di Qeeboo, parte dell’esclusiva capsule collection di cover e wallpaper dedicata ad OPPO Find N2 Flip, sono acquistabili a soli 4,99€, perfette per dare un tocco di personalità al proprio Flip!

In occasione della Black Week sarà possibile approfittare di queste offerte uniche su OPPO Store e Amazon e acquistare i migliori device OPPO a prezzi imperdibili.

Rimani aggiornato su offerte lampo ed errori di prezzo, seguici su Telegram!