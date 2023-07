Introduzione al BOOX Tab Mini C

ONYX International ha recentemente presentato il suo nuovo tablet, chiamato BOOX Tab Mini C, che offre una novità nel mondo degli schermi e-ink a colori. Questo dispositivo è il più compatto tra i modelli a colori di ONYX International e presenta un display Kaleido 3 da 7,8 pollici, che offre una risoluzione di 300 ppi per le immagini e il testo in bianco e nero e una definizione di 150 ppi per i colori, con una gamma di colori che raggiunge i 4.096.

Il BOOX Tab Mini C è stato progettato per essere un tablet da avere sempre con sé, grazie alle sue dimensioni compatte e al design ergonomico. È perfetto per essere utilizzato in viaggio, sia in treno che in aereo, o anche semplicemente come passeggeri in auto. Con questo dispositivo, è possibile leggere un buon libro ovunque e in qualsiasi momento, in modo semplice e pratico.

Caratteristiche principali

Il tablet BOOX Tab Mini C è dotato di un chipset Qualcomm, che comprende una CPU octa-core e una GPU dedicata, garantendo prestazioni fluide in ogni situazione. Inoltre, offre quattro modalità di refresh, che possono essere selezionate a seconda dell’attività svolta, come la lettura, la scrittura o l’utilizzo di altre applicazioni.

La memoria del BOOX Tab Mini C è di 4 GB di RAM e 64 GB di memoria interna, che può ospitare migliaia di contenuti e consentire un utilizzo fluido delle applicazioni installate. Questo tablet utilizza il sistema operativo Android 11, con una interfaccia personalizzata, e dispone del Play Store per installare qualsiasi applicazione, sia per la produttività che per lo svago o la lettura.

Schermo e-ink a colori

Il punto di forza del BOOX Tab Mini C è il suo schermo e-ink a colori, che utilizza la tecnologia Kaleido 3. Questo schermo offre una risoluzione di 300 ppi per le immagini e il testo in bianco e nero, garantendo una lettura nitida e di alta qualità. Inoltre, la definizione dei colori è di 150 ppi, con una gamma di colori che raggiunge i 4.096. Rispetto alla generazione precedente, c’è stato un miglioramento del 50% per quanto riguarda la definizione dei colori.

Grazie a questa tecnologia avanzata, il BOOX Tab Mini C offre una qualità visiva eccezionale, sia per la lettura che per altre attività, come la visione di immagini o la fruizione di contenuti multimediali. Inoltre, lo schermo e-ink a colori riduce l’affaticamento degli occhi, permettendo un utilizzo prolungato senza problemi di stanchezza visiva.

Design elegante ed ergonomico

Il BOOX Tab Mini C è stato progettato con un design elegante ed ergonomico. Il suo profilo curvo e liscio permette una presa sicura che non affatica le mani anche durante un utilizzo prolungato. Le dimensioni compatte del tablet lo rendono facile da portare con sé, sia in borsa che in tasca, garantendo un accesso rapido ai contenuti desiderati.

Il tablet è dotato di un blocco note integrato, che consente di catturare le proprie idee e prendere appunti. Grazie alla penna inclusa, è possibile disegnare o scrivere con una palette di 16 colori, offrendo molte possibilità creative. Inoltre, l’app Calendar Memo presente nel tablet è utile per creare elenchi di attività, promemoria e programmazioni varie, consultabili in qualsiasi momento.

Autonomia e funzionalità

Il BOOX Tab Mini C offre un’ottima autonomia grazie alla sua batteria da 5.000 mAh, che consente un utilizzo prolungato senza preoccuparsi della ricarica frequente. Inoltre, il tablet è dotato di luci frontali con regolazione della temperatura, che permettono di leggere in diverse condizioni di illuminazione, senza affaticare gli occhi.

Il tablet supporta numerosi formati di libri, tra cui Kindle, Kobo e Google Play Books, offrendo una vasta scelta di contenuti da leggere. Inoltre, grazie all’accelerometro integrato, lo schermo può ruotare automaticamente in base all’orientamento del dispositivo, migliorando l’esperienza di lettura.

Disponibilità e prezzi

Il BOOX Tab Mini C è attualmente in vendita sullo store ufficiale euroshop.boox.com e su Amazon al prezzo di 499 euro. L’acquisto del tablet include la stilo Pen Plus, che è inclusa nel prezzo. Inoltre, sullo store ufficiale BOOX è possibile ottenere un bundle esclusivo, che include la custodia magnetica, senza alcun costo aggiuntivo.

Non perdere l’opportunità di avere sempre con te un tablet compatto e leggero, che offre un’esperienza di lettura di alta qualità e molte funzionalità innovative. Scegli il BOOX Tab Mini C e scopri un nuovo modo di leggere e fruire dei tuoi contenuti preferiti.

